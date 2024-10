šport

Kobe bo napadal slovenski rekord

19.10.2024 | 13:30 | STA

Ljubljana - Novomeški atlet Primož Kobe bo skušal jutri na NLB 28. ljubljanskem maratonu popraviti najboljši slovenski čas na 42 km na tem največjem slovenskem športno-rekreativnem dogodku, na katerem bosta nastopila tudi lanska zmagovalca. Rekordni slovenski dosežek na maratonu v Ljubljani na 42 km je dosegel Roman Kejžar leta 1998 z 2:18:22.

Primož Kobe letos na bostonskem maratonu (Foto: osebni arhiv Primož Kobe)

Omenjeni čas Kejžarja je dobrih šest minut počasnejši od njegovega slovenskega rekorda, ki ga je s časom dveh ur, 11 minut in 50 sekund postavil 26. marca leta 2000 v Torinu.

"Veselim se tega izziva. Najboljši slovenski dosežek maratona sem sposoben preseči. Sprva sem razmišljal o teku pod 2:15, ker pa meni namenjen narekovalec ritma ni dobil vize za vstop v državo, si bom moral to sedaj narediti sam. Tako sem cilj na tem teku usmeril zgolj na naš rekord," je pojasnil Kobe.

Triinštiridesetletni maratonec je v živo videl tudi rekordni tek Kejžarja pred 26 leti. "Tedaj sem bil še rekreativni tekač in me sploh ni poznal. Pred tem sem tekel na maratonu v New Yorku in nisem nastopil v Ljubljani. Rekord je Kejžar dosegel v podobni starosti, v kateri sem sam sedaj. Upam, da nama bodo v prihodnje sledili mlajši," je dodal Kobe.

Njegov osebni rekord v slovenski prestolnici je še iz leta 2019, ko je tik pred operacijo 42 kilometrov pretekel v dveh urah in 29 minut, kar je skromno za tekača njegovega kova, tudi udeleženca olimpijskih iger in drugih velikih tekmovanj. V zadnjih mesecih je imel obilo dela s pripravami na novomeški tek, kjer je bil tudi v vlogi organizatorja. Na maratonu je letos že tekel zelo dobro, v Bostonu je sredi aprila s časom 2:14:56 zasedel skupno 17. mesto in bil drugi v svoji skupini.

Na omenjenem bostonskem maratonu je s časom 2:04:58 slavil Etiopijec Sisay Kasaye Lemma, ki je leta 2018 ob zmagi s časom 2:06:17 ljubljanski maraton umestil med boljše po rekordih v svetovnem merilu. Lemma je zaradi financ sedaj nedosegljiv za slovenske organizatorje, a bosta letos nastopila oba lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich (osebni rekord 2:06,47) ter Etiopijka Senbeta Zinash Gerado, ki je lani tekla rekord proge (2:21:05).

"Lani sem kar hitro ostala sama, letos pa se bom skušala priključiti eni od skupin atletov, da bom popravila lanski rekord," je napovedala Gerado. "Moj cilj je, da ubranil naslov in popravim osebni rekord," pa je dejal Kipngetich. Oba bosta imela močne afriške tekmece in njuni zmagi nista samoumevni.

Napovedane so za tek ugodne temperature 14, 15 stopinj Celzija ter dan brez dežja. "Mogoče bodo celo nižje od desetih stopinj na startu, kar je za vrhunske dosežke v maratonu dobro. Upam, da bodo ceste suhe in da ne bo veliko vetra, take so trenutno tudi napovedi, ampak vemo, kako je lahko vreme muhasto," je povedal Borut Podgornik, ki skrbi za vrhunske tekače.

Vodja maratona Barbara Železnik je pojasnila, da so poleg tujih elitnih tekačev povabili tudi prek 40 slovenskih, poleg Kobeta tudi ta čas najboljši slovenski maratonki Nejo Kršinar in Anjo Fink Malenšek.

Število tujih tekačev, ki se bodo udeležili nedeljskega teka, se je letos povzpelo na rekordnih 5092 prijav, najbolj množično prihajajo iz Hrvaške, Srbije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Francije in Madžarske, najboljši pa iz Kenije in Etiopije. Prijavljenih je skupno 24.675 tekačev.

