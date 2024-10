bela krajina

Od sobote do srede zaprta cesta Podzemelj-Dolenjci

18.10.2024 | 17:30 | M. K.

Črnomelj - Zaradi prenove in asfaltiranja cestišča bo od sobote od 17. ure do 30. oktobra do 17. ure popolna zapora ceste Podzemelj-Dolenjci. Obvoz bo urejen po državnih cestah na relaciji Podzemelj-Gradac-Črnomelj-Dolenjci in obratno, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.

Čas predvidene popolne zapore se bo lahko zaradi tehničnih težav ali vremenskih razmer tudi spremenil.

Skozi območje popolne zapore bo dostop za stanovalce omogočen po dogovoru in z navodili izvajalca. Prav tako bo omogočen dostop intervencijskim vozilom, so še pojasnili na direkciji.

‹ nazaj