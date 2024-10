šport

Zapravljena priložnost Petra Hribarja

17.10.2024 | 08:00 | STA

Linz - Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu za posameznike in dvojice so se v Linzu končali kvalifikacijski boji. Na glavnem turnirju bosta iz slovenske reprezentance med posamezniki igrala le Darko Jorgić in Deni Kožul, ki sta bila nanj neposredno uvrščena. Peter Hribar, Brin Vovk Petrovski in Ana Tofant so obstali v izločilnih bojih.

Peter Hribar (Foto: NTZS)

Na glavnem turnirju bo igrala še ženska dvojica Ana Tofant in Sara Tokić, ki je bila uspešna v kvalifikacijah, medtem ko bo Jorgić v moških dvojicah igral s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, Kožul pa s Hribarjem.

V kvalifikacijski skupini 30 je Peter Hribar osvojil prvo mesto. V zadnjem dvoboju je bil s 3:0 (13, 3, 6) boljši še od Izraelca Natanela Abramova. V odločilni tekmi za uvrstitev na glavni turnir se je Hribar pomeril z Avstrijcem Julianom Rzihauschekom. Prvi niz je bolje začel Avstrijec, ki je vodil s 5:2, vendar ga je Hribar ulovil in izkoristil drugo zaključno žogico. Tudi v drugem nizu je začetek pripadel Rzihauscheku, toda po petih zaporednih točkah je Hribar povedel s 6:4 in niz zanesljivo dobil. V tretjem nizu je bil levoroki Hribar že na pragu zmage, vodil je s 6:1 in tudi z 10:7, nato pa je imel še dve zaključni žogici. Obe je Avstrijec rešil in sam izkoristil svojo prvo. Po izgubljenem nizu se v četrtem Hribar nikakor ni zbral, tako da je o napredovanju na glavni žreb odločal peti niz. Bolj zbran je bil Avstrijec, ki je zmagal s 3:2 (-9, -6, 12, 3, 8).

Na glavnem turnirju je Tofant v mešanih dvojicah že igrala s Hribarjem, kjer pa sta bila proti drugo postavljenima nosilcema, Romunoma Ovidiu Ionescu in Bernadette Szocs brez pravih možnosti za zmago. Romuna sta zmagala s 3:0.

