Na sofinanciranje čakali dve leti

16.10.2024 | 18:00 | M. Žnidaršič

Dolenjske Toplice - Občina Dolenjske Toplice je avgusta začela graditi kanalizacijo v Dolenjem in Gorenjem Gradišču, o kateri so sicer govorili že kar nekaj let. Na pogodbo o sofinanciranju od ministrstva za naravne vire in prostor so čakali približno dve leti, kar je, kot pravi župan Franci Vovk, res predolgo.

Ob mostičku pod Gradiščem kanalizacijski vod prečka Sušico. (Foto: Občina Dolenjske Toplice)

»Priznam, da nisem verjel, da bomo dobili pozitivno odločitev, saj smo bili velikokrat pozvani k dopolnitvam vloge, videti je bilo, kot da iščejo izločilne razloge. Vesel sem bil, ko smo letos marca dobili odločbo o dodelitvi sredstev,« pove župan. Projekt sofinancira Evropska unija v deležu 53 odstotkov upravičenih stroškov naložbe oziroma v vrednosti skoraj pol milijona evrov, preostalo bodo zagotovili iz občinskega proračuna. Ocenjena vrednost je sicer bila okoli 1,5 milijona evrov, a so bile vse ponudbe, ki so prispele na javni razpis, nižje. Kot najugodnejšega ponudnika so izbrali novomeško podjetje GPI tehnika, tako da bo naložba skupaj stala nekaj manj kot 800.000 evrov. Dela bodo v celoti končana do konca prihodnjega leta.

