družabno

Zbranih več kot dva tisoč tomosov

16.10.2024 | 15:00 | Renata Mikec

Ob 25. obletnici Slovenske veteranske avto-moto zveze je bil na Vranskem zbor lastnikov Tomosovih motorjev. Udeležili so se ga tudi člani Tomos kluba Šentjernej. Udeleženci so ob tej priložnosti želeli podreti svetovni in Guinnessov rekord v številu zbranih Tomosovih motorjev na enem kraju. Pri tem so sodelovali tudi člani šentjernejskega kluba, Valentina Pavlin, Andrej Pavlin, Rok Hočevar, Janez Stopar, Iztok Valetič in Peter Pavlin. Po neuradnih informacijah je bil svetovni rekord osvojen, Guinnessov rekord pa je še v postopku potrditve. Na prizorišču se je po neuradnih podatkih zbralo približno 2.200 mopedov, od tega jih je bilo na stezi le približno 1.600, saj je bilo za vse premalo prostora. Ljubitelji in lastniki Tomosovih motorjev iz Tomos kluba Šentjernej so poudarili, da jim je bil prijateljski Tomos klub Sromlje s predsednikom Petrom Vrstovškom na čelu v veliko pomoč pri sodelovanju in pri drugih podvigih s temi kultnimi starodobnimi motorji. Na fotografiji so ljubitelji Tomosovih motorjev (od leve) Valentina Pavlin, Rok Hočevar, Peter Pavlin, Iztok Valetič, Andrej Pavlin in Janez Stopar.

‹ nazaj