gospodarstvo

Vesna za ustavno presojo referenduma, vprašanje naj bi bilo zavajajoče

16.10.2024 | 12:00 | STA

Ljubljana - Vesna - zelena stranka je danes vložila pobudo za presojo ustavnosti in predlog za začasno zadržanje odloka o razpisu referenduma o izvedbi drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Za to potezo so se odločili zaradi po njihovem zavajajočega referendumskega vprašanja o projektu, ki omejuje svobodno odločanje volivca.

V stranki Vesna niso zadovoljni z referendumskim vprašanjem. (Foto: arhiv; J. Klobčar)

Sopredsednik zunajparlamentarne stranke Vesna Uroš Macerl je na novinarski konferenci opozoril, da je pred nami referendum, še vedno pa ni ključnih informacij o projektu. "Pred nami je izsiljen referendum, ki je zastavljen tako, da ne dopušča izbire in ne omogoča široke javne razprave o alternativah," je poudaril.

Kot poudarja Macerl, vlada skupaj z opozicijsko SDS, ki je po njegovih besedah izsilila referendum, ustvarja občutek, da imamo ljudje možnost vplivanja na odločitev. Odločili so se za posvetovalni referendum, s katerim ničesar ne izgubljajo. "Če jim bo izid referenduma všeč, se bodo zgovarjali na voljo ljudi, v nasprotnem primeru pa bodo itak šli s projektom dalje, saj referendum ni zavezujoč," je opozoril.

Sopredsednica stranke Urša Zgojznik je referendumsko vprašanje označila kot nepošteno in zavajajoče, saj tako, kot je oblikovano, omejuje svobodno odločanje volivca. Ta po njenem namreč meni, da odloča o stabilni oskrbi z električno energijo in ne o projektu Jek 2. Volivec, ki bo na referendumu glasoval proti, bo po njenem mnenju soočen s predsodkom, da s tem ogroža stabilno oskrbo. "Za to pa ni dokazov. Tudi ni podatkov o alternativah," je izpostavila.

Današnja novinarska konferenca (Foto: zajem zaslonske slike)

"Z referendumskim vprašanjem se lahko strinja večina, gotovo večja od plebiscitarne leta 1990. Referendumsko vprašanje se tako zlorablja za gradnjo objekta. Stabilne oskrbe namreč ne more napovedati nihče," je prepričana Zgojznik, ki tudi meni, da je referendumsko vprašanje, o katerem bodo volilvci določali 24. novembra, nevaren precedens za vsa prihodnja odločanja in pomeni zlorabo instituta referenduma.

Da je referendumsko vprašanje zastavljeno na način, da ga je razumeti, kot da je do rabe nizkoogljičnih virov in stabilne oskrbe mogoče priti zgolj z izgradnjo Jeka 2, je opozoril tudi generalni sekretar stranke Klemen Bolhar. "To preprosto ni res," je poudaril.

Zato so se v stranki Vesna odločili za ustavno pobudo odloka o razpisu referenduma, s katero predlagajo zadržanje izvedbe referenduma do vsebinske odločitve ustavnih sodnikov. "Resnično upamo, da bodo ustavni sodniki zbrali pogum, da gredo v vsebinsko presojo, da odločijo in da bo odločitev pomenila neko streznitev. "Upam si reči, da bi bila odločitev, ki bi pritrdila naši stranki, nekakšna atomska bomba za vlado, ki bi se potem morala vprašati, kaj lahko ljudi na referendumih sploh vpraša," je poudaril.

Stranka Vesna glede projekta Jek 2 deli stališče s svojim evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki se bo tudi vključil v kampanjo, je še zagotovila Zgojznik.

V referendumski kampanji bodo z Vesno sodelovali tudi v Levici, je danes potrdil predstavnik te stranke Luka Mesec. "Čeprav to ni skupna pobuda, se z njo strinjamo. Tudi naša presoja je podobna. Za referendum je prezgodaj, ker na tej točki nimamo podatkov, koliko bi stala gradnja drugega bloka, koliko časa bi se blok gradilo, kakšno breme bi bilo to za državo," je dejal na novinarski konferenci o pravici do odklopa.

Osebno sicer ni ne proti jedrski energiji ne proti Jeku 2, a je "pod danimi pogoji" za referendumsko odločanje še prezgodaj, saj da je še preveč nevarnosti, da bi se ponovila zgodba šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Poleg tega ga zanima, kaj bi se dalo s sredstvi, ki bi jih terjala izgradnja Jeka 2, omenil je 15 ali več milijard evrov, narediti za alternativne vire energije.

Referendum bo po odloku, ki ga je DZ sprejel minuli teden, 24. novembra. Referendumska kampanja se bo uradno začela 25. oktobra, se pa že vrstijo različne razprave o projektu Jek 2.

‹ nazaj