Pavličeva brez soglasja županov

15.10.2024 | 15:00 | D. Stanković

Krško - Dozdajšnji direktorici Zdravstvenega doma (ZD) Krško Tatjani Fabjančič Pavlič, ki je javni zavod vodila devet let, je 6. oktobra potekel mandat. Do imenovanja novega vodstva ustanovo kot v. d. direktorja vodi Amir Tokić, specialist klinične medicine. Tokiča je na to mesto imenoval svet zavoda na korespondenčni seji 4. oktobra na predlog članov sveta zavoda iz vrst zaposlenih. Funkcijo je nastopil v ponedeljek, 7. oktobra.

Takole sta krški župan Janez Kerin in direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič septembra lani v ZD Krško odprla Center za krepitev zdravja. (Foto: Arhiv DL, P. P.)

Po prvem razpisu junija letos Tatjana Fabjančič Pavlič ni dobila soglasja k imenovanju od skupnega občinskega organa, ki ga sestavljata župana obeh občin ustanoviteljic, krški župan Janez Kerin in kostanjeviški župan Robert Zagorc. Kot so nam pojasnili v kabinetu krškega župana, je bila odločitev med drugim sprejeta na podlagi razprave svetnikov MO Krško in ožjega dela lokalne skupnosti na 10. redni seji občinskega sveta februarja letos pa tudi na podlagi »drugih zaznamb pri komunikacijskem delovanju ZD Krško«. »Na samo odločitev skupnega organa je ne nazadnje vplivalo tudi tajno glasovanje članov sveta ZD Krško, saj skupni organ do sprejetja odločitve ni bil seznanjen z glasovanjem predstavnikov lokalne skupnosti v svetu zavoda, ki so bili dolžni pridobiti mnenje ustanovitelja,« pravijo na krški občini.

