dolenjska

Prvič v gasilsko akcijo z novim vozilom

15.10.2024 | 13:50 | L. Markelj, foto: Teja Vovko

Zagrad pri Škocjanu - V okviru oktobra - meseca požarne varnosti je prejšnji teden v organizaciji prostovoljnih gasilskih društev občine Škocjan potekala občinska gasilska vaja.

Škocjanski operativni gasilci so se izkazali na skupni gasilski vaji v mesecu požarne varnosti.

Tokrat se je dogajala v požarnem okolišu PGD Zagrad, na težje dostopnem območju. Gasilci so se poleg vzpona soočili še s težavo oskrbe vode, saj celotno naselje ni preskrbljeno s hidranti. Intervencija je bila zasnovana na gašenju polja in reševanju ponesrečenega traktorista, drugi cilj intervencije pa je bilo reševanje ponesrečenca in gašenje gorečega objekta.

Novo gasilsko vozilo PGD Zagrad

Vodje intervencije, enot in prisotni nadzorujoči so ocenili delo prostovoljnih operativnih gasilcev in na splošno pohvalili uspešno izvedeno gasilsko vajo. PGD Zagrad si bo to vajo zapomnilo, ker je na njej prvič uradno sodelovalo njihovo novo intervencijsko vozilo (na sliki), ki so ga dobili letos in je prvo v občini prilagojeno težje dostopnemu terenu.

‹ nazaj