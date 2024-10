bela krajina

Most na Majer je odprt

15.10.2024 | 14:20 | M. K.

Črnomelj - Most na Majer je obnovljen in odprt za prehod, so danes sporočili iz Občine Črnomelj. Obnova je potekala v sklopu projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in se izvaja v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Foto: Občina Črnomelj

Omenjeni projekt zajema tudi ureditev Ajdovega zrna in sprehajalne poti ob Lahinji. Skoraj pol milijona evrov vreden projekt je torej denarno podprla država z nekaj več kot 270.000 evrov sofinancerskih sredstev.

Prenova mostu na Majer se je sicer, kot smo poročali, nekoliko zavlekla. Sprva je bilo načrtovano, da bodo dela končana do začetka julija, a so se med izvedbo pokazale potrebe po dodatnih delih, tudi po zamenjavi dotrajane 17-metrske kovinske konstrukcije na sredini mostu (nad vodo), kar je vse skupaj podaljšalo za tri mesece.

