bela krajina

FOTO: V obnovljenem Ajdovem zrnu odslej tudi Črnomaljska tržnica

28.9.2024 | 09:15 | M. Ž., Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - V središču Črnomlja je včeraj domači župan Andrej Kavšek skupaj s tamkajšnjimi prebivalkami Marijo Jerman, Antonijo Škof in Anko Pavlakovič s prerezom traku simbolično predal namenu obnovljeno Ajdovo zrno, kjer bo odslej vsako soboto od 7. do 13. ure delovala tudi Črnomaljska tržnica.

Tržnica bo delovala vsako soboto od 7. do 13. ure. (Foto: Jani Pavlin)

Kavšek je v nagovoru dejal, da upa, da bo prostor v polnosti zaživel in postal stičišče lokalne ponudbe ter srečevanja občanov, s čimer bo prispeval k večji povezanosti skupnosti ter oživitvi mestnega jedra. »Z ureditvijo smo pridobili dva samopostrežna avtomata z lokalnimi pridelki, parkirne površine s polnilno postajo za dve električni vozili, servisno polnilno postajo za električna kolesa, pitnik in drugo urbano opremo,« je opisal pridobitve. Naložba je bila vredna okoli 160.000 evrov, dela pa je izvajala družba CGP.

Prenovljeno Addovo zrno je domači župan Andrej Kavšek skupaj s tamkajšnjimi prebivalkami Marijo Jerman, Antonijo Škof in Anko Pavlakovič simbolično odprl s prerezom traku.

Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, ki je upraviteljica Črnomaljske tržnice, je zbranim predstavil način delovanja in upravljanja tržnice ter se pridružil županovim željam, da bi prostor Ajdovega zrna zaživel kot središče živahnega dogajanja in povezovanja lokalne skupnosti. Na odprtju so se predstavili tudi ponudniki, ki bodo na tržnici ponujali svoje lokalne pridelke.

Ureditev Ajdovega zrna je sicer del projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, ki ga je Občina Črnomelj marca lani prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. V okviru tega projekta v Črnomlju prenavljajo tudi leseni most na Majer in obvodno sprehajalno pot ob Lahinji in Dobličici.

Zaradi zahtev projekta bo parkiranje na območju omejeno na 2 uri vsak dan od 7. do 19. ure, so navedli na črnomaljski občini. Območje Ajdovega zrna je namreč urejeno kot turistična vstopna in izstopna točka za obiskovalce mestnega jedra, parkirni prostor pa je namenjen predvsem turistom in kupcem lokalnih pridelkov na tržnici. Parkiranje z dovolilnico na tem območju ni mogoče, obiskovalci pa morajo obvezno označiti čas prihoda, so še dodali.

Odprtje je potekalo ob Svetovnem dnevu turizma, v okviru katerega je zbrane nagovorila tudi Barbara Papež Lavrič, direktorica RIC Bela krajina. V kulturnem programu je nastopila Vokalna skupina Devojke, prireditev, ki jo je sicer organiziral JSKD OI Črnomelj, pa je vodila Eva Starešinič.

