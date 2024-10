bela krajina

Tri mesece zamika

1.10.2024 | 18:10 | Foto: M. Glavonjić

Črnomelj - Sprva je bilo načrtovano, da bo maja začeta prenova lesenega mostu čez Lahinjo, ki iz starega črnomaljskega mestnega jedra vodi na Majer, končana do začetka julija, a so se med izvedbo pokazale potrebe po dodatnih delih, tudi po zamenjavi dotrajane 17-metrske kovinske konstrukcije na sredini mostu (nad vodo), kar je vse skupaj podaljšalo za tri mesece. Prenova 45 metrov dolgega mostu je del projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca, v katerem so pri mestni turistično-informacijski točki Ajdovo zrno uredili novo tržnico, parkirišča, polnilnico za električna vozila in sprehajalno pot ob Lahinji. Prenovljeno Ajdovo zrno so odprli ob svetovnem dnevu turizma, na odprtje mostu pa bo treba še malo počakati. Skoraj pol milijona evrov vreden projekt, ki se bo nekoliko podražil, je denarno podprla država z nekaj več kot 270.000 evri, preostanek pa je prispevala občina iz lastnega proračuna.

Most na Majer

