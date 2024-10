bela krajina

Znani letošnji prejemniki metliških občinskih priznanj

15.10.2024 | 09:45 | M. K.

Metlika - Metliški občinski svetniki so na svoji zadnji seji med drugim sprejeli Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine. Na njegovi podlagi se bodo v skupno občinsko upravo vključile tudi Občina Šentjernej, Občina Šmarješke Toplice in Občina Kostanjevica na Krki.

OS Metlika (Foto: arhiv; M. N.)

Seznanili so se z oceno stanja strehe OŠ Podzemelj in s predlogi za njeno sanacijo.

Pred sprejemom Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2024 so se člani sveta seznanili s Poročilom o realizaciji proračuna Občine Metlika za obdobje januar – junij 2024.

Obravnavali so tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Metlika in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika ter soglašali s spremembami in dopolnitvam Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj.

OBČINSKI NAGRAJENCI

Na predlog Ženskega rokometnega kluba Krka Novo mesto so člani sveta podelili priznanje za delo na področju športa v občini Metlika v letu 2024 Nini Malić kot perspektivni športnici. Plaketo Občine Metlika v letu 2024 so na predlog Janka Bračike in Alenke Muc dodelili Mojci Vraničar, na predlog Antona Černiča in deset sopodpisanih Metličank in Metličanov pa Jakobini Pahor Pugelj.

KADROVSKE ZADEVE

V okviru kadrovskih zadev so člani sveta za novo petletno mandatno obdobje kot predstavnika zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika imenovali Matjaža Rusa, v svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Metlika pa so za novo štiriletno mandatno obdobje imenovali Andrejo Fir, Janeza Stoparja in Petro Dokl.

