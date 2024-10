posavje

Rabljen tekstil bo zbiral Knof

15.10.2024 | 09:00 | M. K.

Foto: Spar

Podjetje Spar Slovenija nadaljuje aktivnosti na področju trajnostnega ravnanja s tekstilom, tokrat v sodelovanju s posavskim socialnim podjetjem Knof. Predstavniki Knofa bodo v nekaterih trgovinah Spar (Novo mesto, Sevnica, Brežice in Litija) oktobra in novembra delili prazne kartonske škatle, v katere lahko zainteresirani zapakirajo svoj rabljen tekstil in ga vrnejo podjetju Knof. Nekatera oblačila bodo v sodelovanju z mladimi slovenskimi oblikovalci predelali, druga pa bodo šla v reciklažo ali uničenje. V zameno za donacijo oblačil bodo prejeli vavčer za nakup Knofovih izdelkov, so v sporočilu za javnost pojasnili v Sparu.

Tekstilna industrija je skupaj s prometom, živilsko industrijo in bivanjem ena izmed največjih onesnaževalcev našega okolja. Samo v Sloveniji letno namreč zavržemo kar 17.000 ton odpadnega tekstila.

Tekstil, ki ga bo podjetje Knof prejelo, bo temeljito pregledan in razvrščen. Nekatera oblačila bodo v sodelovanju z mladimi slovenskimi oblikovalci predelana, druga pa bodo šla v reciklažo ali ustrezno uničenje. Predelana oblačila bodo dobila novo identiteto skozi proces "upcyclinga" in bodo na voljo v Knofovih butičnih trgovinah v Krškem in Novem mestu.

