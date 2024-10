dolenjska

FOTO: Ob 10. prazniku krompirja slovesno odprtje nove tržnice

14.10.2024 | 14:00 | M. K.

FOTO: Občina Ivančna Goica

Ivančna Gorica - V soboto je bilo v Ivančni Gorici še posebej slovesno, saj je v sklopu 10. praznika krompirja potekala tudi uradna otvoritev nove pokrite Tržnice Ivančna Gorica. Po besedah župana Dušana Strnada je nova tržnica umeščena na izpostavljeno lokacijo v centru občinskega središča in predstavlja poleg svojega osnovnega namena spodbujanja lokalne pridelave tudi nov prostor za druženje.

Župan je še dodal, da je tržnica do letošnjega poletja delovala od leta 2011 ob Kulturnem domu v Ivančni Gorici. Zaradi načrtovane gradnje Kulturno-upravnega centra Ivančna Gorica je tržnica svojo novo lokacijo dobila na območju trgovine TUŠ in poslovalnice banke NLB. Nova pokrita tržnica je občinski proračun stala dobrih 650.000 evrov, od tega pa je Občina uspešno pridobila slabih 90.000 evrov sredstev s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) iz projekta promocije rabe lesa v obliki javnih demo lesenih objektov. Tržnica Ivančna Gorica je zasnovana kot lesena strešna konstrukcija na jeklenih stebrih, pri čemer delež lesa v objektu znaša kar 45 %.

Otvoritve se je v ta namen udeležil tudi g. Velislav Žvipelj iz Direktorata za lesarstvo na MGTŠ, ki je izpostavil pomen uporabe lesa v gradnji takšnih objektov, saj predstavljajo trajnostno rešitev in povezanost z lokalnimi naravnimi viri. V imenu projektantskega podjetja je zbrane nagovorila tudi projektantka ivanške tržnice, ga. Ana Grk.

Osrednja zvezda na otvoritvi tržnice – pražen krompir

Ob otvoritvi je na novi tržnici omamno dišalo tudi po krompirju in pripravi praženega krompirja, ki so ga v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica pripravile članice Društva podeželskih žena (DPŽ) Ivanjščice. Na kulinaričnem dogodku je pripravo »tenstanega« krompirja na različne načine obiskovalcem ponudilo osem sodelujočih ekip.

Po oceni strokovne komisije, ki so jo sestavljali radijski voditelj Žiga Deršek, Darja Janežič in Jana Brčan, je 3. mesto osvojila ekipa Aktiva podeželskih žena Lisičke, 2. mesto Kulturno-športno društvo Dob – Papirčkarice, zmago pa so slavile članice DPŽ Tavžentroža iz Velike Loke. V kategoriji za najlepšo stojnico so zmagale članice DPŽ Moravče, za najlepšo ekipo pa je slavila ekipa Krompirjevci iz Gorenje vasi. Tudi občinstvo je glasovalo, in za najboljši tenstan krompir izbralo ekipo Folklorne skupine Večerna Zarja iz Velikega Gabra.

Ivanjščice so poskrbele tudi za bogat kulturni program z različnimi nastopi, od orkestra harmonikarjev Glasbene šole Bučar, Ljudskih pevcev in godcev Studenček, Folklorne skupine Vidovo, do mlade glasbene zasedbe Preko srca. Podeželske žene, ki jih vodi predsednica Renata Čebular, so organizirale tudi zabavne igre povezane s krompirjem, dogajanje pa so popestrile tudi maskote - krompir Igor, hrošč Jože in čebula Mica. Manjkale pa niso niti okusne palačinke iz pod rok Ivanjščic. Jubilejno krompirjevo prireditev je vodila članica DPŽ Ivanjščice, Mateja Žaren.

