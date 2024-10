novice

Policija ta teden še posebej pozorna na pešce

14.10.2024 | 10:30 | STA

Javna agencija RS za varnost prometa in policija danes začenjata preventivno akcijo za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden, ki bo potekala do nedelje. Med njo bo agencija ozaveščala o pomenu vidnosti pešcev in razdelila 11.000 odsevnikov, policija pa bo izvajala poostren nadzor nad pešci in vozniki, so sporočili z agencije.

V agenciji poudarjajo, da akcija v ospredje postavlja ene najbolj ranljivih udeležencev v prometu, pešce, predvsem v obdobju, ko se dnevi krajšajo in je vidljivost na cestah slabša. Na fotografiji posledice trčenja v pešca (Foto: PU Kranj)

Namen akcije je voznike motornih vozil, koles, e-koles in e-skirojev opozoriti, naj bodo med vožnjo še posebej pozorni na pešce, zlasti v bližini prehodov za pešce ter na območjih, kjer je prisotnost pešcev pričakovana. Pešci pa so prav tako dolžni spoštovati cestnoprometna pravila, uporabljati površine, namenjene hoji, in v temnejšem delu dneva obvezno nositi odsevna telesa ali svetilko, ki oddaja belo svetlobo.

V agenciji poudarjajo, da akcija v ospredje postavlja ene najbolj ranljivih udeležencev v prometu, pešce, predvsem v obdobju, ko se dnevi krajšajo in je vidljivost na cestah slabša. Opozarjajo, da se največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev zgodi ravno zaradi slabše vidljivosti in spolzkih cest v jesenskih in zimskih mesecih, zato je pomembno, da otroke in starejše udeležence poučijo o pravilni hoji in varnem prečkanju ceste v mraku, ponoči in ob slabši vidljivosti.

Za varnost pešcev je ključnega pomena, da nosijo odsevna telesa, kot so kresničke, trakovi ali brezrokavniki, k večji prepoznavnosti pa prispevajo tudi svetla oblačila. Vozilo, ki vozi s hitrostjo 40 kilometrov na uro, namreč pešca v temnih oblačilih opazi šele na razdalji 26 metrov, v svetlih oblačilih do 38 metrov, medtem ko odsevni trak omogoča, da pešca opazijo na razdalji do 136 metrov, so zapisali.

Agencija bo zato v sklopu akcije občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu razdelila 11.000 odsevnikov in zloženk ter 1000 plakatov, ki opozarjajo na pomen vidnosti in varnosti pešcev. Osnovnošolce bodo v akciji znova povabili k pisanju pisem Bodi viden, bodi previden, v katerih svoje bližnje in prijatelje nagovorijo k večji vidnosti in varnosti v prometu.

Policisti pa bodo med akcijo izvajali poostren nadzor nad pešci in vozniki. Posebno pozornost bodo namenili pravilnemu prečkanju vozišč, uporabi odsevnikov, pravilni strani hoje ter kršitvam voznikov, kot je izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in neprilagojena hitrost. Policisti bodo sodelovali tudi pri preventivnih aktivnostih za ozaveščanje pešcev o varnem vedenju v prometu.

