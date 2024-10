dolenjska

Renatina ajdova pita z višnjami in skuto zmagala z vsemi točkami

13.10.2024 | 12:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarjeta - Sinoči je bila družbena dvorana v Šmarjeti nabita do zadnjega kotička. Številni obiskovalci so prišli namreč na ogled razstave pit iz krhkega testa v organizaciji Društva podeželskih žena Šmarjeta, ki je sicer bila že četrta, a pod okriljem Društva kmetic Slovenije je kot državno ocenjevanje potekala prvič.

Najboljše tri pekačice pit iz krhkega testa: zmagovalka Renata Lužar (v sredini), Zvonka Verdel (na levi) in Janja Kopina (na desni).

Kot je povedala predsednica društva Alenka Avsec, je bilo več kot uspešno v vseh ozirih. Na ocenjevanje so dobili 61 različnih pit, od katerih jih je kar 39 prejelo zlato priznanje, 14 srebrno in 8 bronasto.

Zmagala je Renata Lužar iz Gorenje vasi pri Šmarjeti, novopečena članica DPŽ Šmarjeta, ki je spekla ajdovo pito z višnjami in skuto in edina dosegla vseh 27 možnih točk.

Kaj pravi zmagovalka

Zmagovalka Renata Lužar s svojo pito z vsemi točkami!

»Presenečena sem in res vesela. Na tekmovanje sem prišla prvič, nekako so me navdušile pite, ki jih sicer pogosto pripravljam tudi doma, največkrat seveda jabolčno. Zdaj sem našla nov, zanimiv recept, navdušila me je tudi hčerka, ki je gostinka, in sem poskusila. Prvo ajdovo pito z višnjami in skuto so poskusile punce v službi in bile navdušene ter me spodbudile za tekmovanje. Malo sem doma še povadila in zdaj kar zmagala,« je povedala Renata Lužar.

Razložila je, da je krhko testo pripravila iz ajdove in bele moke, seveda s pravim razmerjem, veliko masla, jajci in sladkorja. Pecilnega praška se ni poslužila. Na razvaljeno testo, ki je seveda moralo počivati, deset minut pa ga je tudi samega najprej popekla v pečici, je nanesla višnje, nato pa mešanico skute, kisle smetane, sladkorja v prahu in jajca. Povrhu je naredila še mrežico, da je bila pita tudi lepa na izgled. Renata pove, da drugo leto zagotovo spet sodeluje na tekmovanju in razstavi.

61 različnih slastnih pit je prišlo v oceno.

Na 2. mesto sta se s 26,83 točkami uvrstili Zvonka Verdel z jabolčno piti ter Janja Kopina z jogurtovo pito z jabolki.

Pohvala inovativnosti

Predsednik strokovne ocenjevalne komisije (dela sta imeli kar dve komisiji) Janez Turk je vsem sodelujočim čestital za pogum, da so prišle na ocenjevanje. Dejal je, da so bile pite skrbno pripravljene, lepega videza, spretno okrašene in prijetnega okusa. Komisiji, v katerih so sodelovali še Anica Pajer, Valerija Poreber, Betka Verščaj, Rezka Jerin in Blaž Košak, so bili pri ocenjevanju pozorni na obliko izdelka, barvo zunanje plasti in nadeva, estetski videz, usklajenost testa in nadeva ter na tekstur.

Prejemniki zlati priznanj na skupinski sliki

»Glede na izkupiček zlatih priznanj je jasno, da v šmarješki dolini jemo zelo dobre pite,« je dejal Turk in pohvalil inovativnost sodelujočih, ki niso bili le domačini, pač pa tudi iz sosednjih občin. V oceno je prišlo sicer največ jabolčnih pit, a tudi kutina, skutina, bučna, jagodna, jabolčno-kokosova, jabolčno-orehova, pita s mascarpone in višnjami, figova, orehova, makova, pistacijska pita z malinami, pita z gozdnimi sadeži, čokoladna pita s pomarančo, pita z gozdnimi robidami, zmajčkova itd. Med slanimi so prišle v ocen porova, porova pita s slanino ter zelenjavna pita.

Turk upa, da bodo v Šmarjeti nadaljevali tradicijo ocenjevanja pit na državnem nivoju.

Alenka Avsec

Želijo si več slanih pit

Med priporočili za naprej so v komisiji dejali, da je treba bolj upoštevati razmerje testa in nadeva; se bolj posluževati domačih, svežih sestavin in manj predelanih živil in dišav; bolj pozoren je treba biti pri dodajanju agresivnih in umetnih dišav; podlaga za pito naj bo ravna in vsaj v velikosti pite; pita naj bo omejena z zunanjim robom testa, ne z nadevom, mora biti tudi hladna, saj to vpliva na usklajenost okusa itd.

Polna dvorana, na desni pa Alenka Avsec

Ker vaja dela mojstra, Turk vabi vse, da se preizkusijo še drugič, morda celo z novimi recepti in načini priprav. Veseli bodo tudi več slanih pit, saj so tokrat v ocen prispele le štiri.

Do konca leta novi prostori za društvo



Na prireditvi čestitk organizatorjem in sodelujočim na razstavi krhkih pit ni manjkalo. V prvi vrsti je bil to župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki je bil navdušen tako nad razstavo pit, ki jih tudi sam obožuje, kot nad obiskom. Razveselil je z novico, da bodo članice Društva podeželskih žena Šmarjeta še letos prišle do svojih novih prostorov in sicer v prenovljeni Moletovi hiši sredi Šmarjete.

Cvičkova princesa Blažka Ilovar

Tudi aktualni, 25. cvičkovi princesi Blažki Ilovar, domačinki je bilo v čast nagovoriti zbrane. Zahvalila se je Društvu podeželskih žena Šmarjeta, ki s svojim srčnim delom pripomorejo k ohranjanju bogate tradicije in skupnosti. Tekmovanje v pitah je po njenem mnenju pomembno, ker združuje ljudi, znanja in izkušnje iz širne Slovenije. Tudi na letošnji cvičkariji, kjer je sodelovala sama, ni manjkalo njihovih izvrstnih dobrot, za kar jim je hvaležna.

Skupina mamic Župnije Šmarjeta je popestrila dogodek.

Predsednica Društva kmetic Slovenije Irena Ule je ravno tako čestitala sodelujočim. Vesela je, da je tekmovanje postalo državno in prepričana je, da bodo v lepem sodelovanju zasnovali še marsikaj zanimivega in dobrega.

Sladko-slane dobrote je bilo ob koncu prireditve, na kateri so kulturni program oblikovali tudi skupina Mamice Župnije Šmarjeta, osnovnošolski pevski zbor, mladi glasbeniki in harmonikarji, mogoče tudi okušati in odnesti za domov.

