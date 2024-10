posavje

Najboljši županov golaž je skuhalo TD Artiče

13.10.2024 | 11:00 | D. Stanković

Brežice - Današnje toplo in sončno dopoldne je v središče Brežic, ob vznožje vodovodnega stolpa, pripeljalo lepo število obiskovalcev. Kako tudi ne, na stojnicah turističnih društev (TD) iz brežiške občine so lahko pokusili razne domače dobrote, za piko na i pa še najboljši županov golaž.

Tega je po mnenju žirije v sestavi Roman Baškovč, Jože Prah in Rudi Kos skuhala ekipa TD Artiče, stojnico pa je najlepše uredilo in okrasilo TD Kapele. Županov golaž so letos kuhala turistična društva Artiče, Bizeljsko, Črešnjice, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece, Sromlje, Velike Malence, Zakot Bukošek Trnje, Fakulteta za turizem ter Občinska turistična zveza Brežice.

Najboljši golaž je skuhala ekipa TD Artiče.

Na Bizeljski cesti pri vodovodnem stolpu je dišalo že kmalu po 8. uri, razglasitev najboljšega golaža pa je bila dobre štiri ure kasneje. A je imela tričlanska komisija precej zahtevno delo, saj se je po zaključku ocenjevanja izkazalo, da sta dve ekipi izenačeni. Po ponovnem okušanju obeh golažev in ocenjevanju pa je zmaga vendarle pripadla TD Artiče.

Tradicija kuhanja županovega golaža sega v leto 2012, ko so se župani iz sosednjih posavskih in hrvaških občin ter župan pobratenega mesta Dobrany na podjetniško kmetijskem sejmu pomerili v kuhanju golaža. Tri leta kasneje se je ta praksa prenesla na turistična društva, ki so kuhala golaž kot del spremljevalnega programa sejma, kasneje pa je bila uvedena še kategorija najlepše stojnice. V koronskih letih 2019 in 2020 prireditve ni bilo, leta 2021 pa so društva ponovno prijela za kuhalnice.

Najlepšo stojnico je letos imelo TD Kapele.

Predstavitev turističnih društev in kuhanje županovega golaža sodi v sklop prireditev ob brežiškem občinskem prazniku, ki ga občina obeležuje 28. oktobra v spomin na ustanovitev brežiške čete leta 1941.

