Nove delavce iščejo kot iglo v senu

11.10.2024 | 14:40 | L. Markelj

Novo mesto - Ničkolikokrat slišimo, da je treba čim bolj spodbujati bivanje starostnikov v domačem okolju, saj so domovi za starejše polni oz. tam nimajo dovolj kadra ali pa si jih starostniki težko privoščijo. Nekateri pa bi preprosto radi ostali čim dlje doma, dokler še zmorejo skrbeti zase.

Del kuharske ekipe DSO Novo mesto, ki se trudi pripraviti okrog dva tisoč obrokov na dan, tudi za zunanje uporabnike. (Foto: L. M.)

Nemalokrat pri tem potrebujejo le nekaj pomoči, in če jim je ne morejo ponuditi svojci oz. živijo sami in izpolnjujejo pogoje, so upravičeni do socialnovarstvene storitve, imenovane pomoč na domu (PND). Njeno zagotavljanje je zakonska dolžnost lokalne skupnosti. A priti do PND je pri nas že nekaj časa velika težava. Za dolge čakalne vrste se vzrok skriva predvsem v pomanjkanju kadra.

V Domu starejših občanov (DSO) Novo mesto, ki pogodbeno omogoča storitev PND v sedmih dolenjskih občinah – Novo mesto, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice –, povedo, da se s kadrovsko problematiko spopadajo že vse od koronskega obdobja in vse težje zagotavljajo kakovostne storitve. Žal tudi ne vsem, ki jih nujno potrebujejo.

Kot pove Simona Špes Šajn, vodja PND v DSO Novo mesto, imajo trenutno okrog 40 prošenj, od tega 28 v novomeški občini. »Čakalnih vrst nekoč ni bilo, zdaj so skorajda povsod,« pravi in poudari, da je potreb precej več, kot je možnosti, da jim ustrežejo.

DSO Novo mesto ne more več zagotavljati pomoči na domu vsem prosilcem – Ni kadra – Pred korono 38 oskrbovalk, zdaj pol manj – Na pomoč čaka okrog 39 prosilcev, največ v novomeški občini – Tujci neprimerni – V drugih domovih tako hudih težav ni

