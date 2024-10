gospodarstvo

Posvetovalni referendum o projektu Jek 2 bo 24. novembra

11.10.2024 | 08:00 | STA

Ljubljana/Krško - DZ je s 65 glasovi za in sedmimi proti sprejel odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o izvedbi projekta drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2). Glasovanje bo 24. novembra. Podporniki pravijo, da se bo določalo o mandatu za nadaljevanje projekta, ne za končno odločitev, nasprotniki pa, da se bo odločalo o gradnji, in to brez podatkov.

Foto: arhiv; NEK

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

Odlok so podprli poslanci Svobode z izjemo Miroslava Gregoriča, SDS, SD in NSi ter poslanca manjšin. Kot so interpretirali, bi pritrdilni odgovor na referendumsko vprašanje pomenil mandat vladi, investitorju in drugim deležnikom, da nadaljujejo s postopki za pripravo projekta, ne pa še odločitve o gradnji elektrarne.

Gre za strateško vprašanje zagotavljanja stabilne oskrbe z električno energijo ob prehodu v brezogljično družbo, ko bo Slovenija potrebovala mešanico jedrske in obnovljivih virov energije, so poudarjali.

Pripravljalci projekta potrebujejo mandat za nadaljevanje postopkov, med drugim za projektno dokumentacijo, razvoj kadrov, izbor dobavitelja, zaprtje finančne konstrukcije, licenciranje lokacije, postopke umeščanja v prostor, saj bo to stalo med 100 in 150 milijonov evrov, je dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar. Menil je, da je projekt, če ga ljudje ne podpirajo, smiselno ustaviti takoj.

V javnosti je pomislekov, da ni na voljo dovolj informacij, da bi se lahko ljudje o tem odločali. Levičar meni, da je informacij za odločanje v tej fazi dovolj, vrsto jih je investitor, Gen energija, že objavil na svoji spletni strani, med drugim glede potresne varnosti in ekonomike. V SD so izpostavili opozorila dela javnosti, da so informacije v zvezi s projektom pomanjkljive, in vlado pozvali, naj naredi vse, da bo javnost do glasovanja odgovore dobila.

Da je referendum preuranjen, saj ni na voljo pravih informacij, so poudarjali v Levici ter Gregorič in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Pritrditev referendumskemu vprašanju bi pomenila podporo celotnemu projektu, vključno z izgradnjo elektrarne, so poudarjali. Sicer pa je bila po mnenju Mateja Tašnerja Vatovca (Levica) odločitev o gradnji že sprejeta s potrditvijo resolucije o miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Referendumsko vprašanje je, kot so med drugim še opozorili, v drugem delu tudi sugestivno, saj da kdo bi pa glasoval proti zanesljivi oskrbi z električno energijo.

Državna volilna komisija bo v petek na seji odločala o sprejetju aktov za izvedbo referenduma, so napovedali v komisiji. Glede na sprejeti odlok bodo roki za opravila začeli teči 14. oktobra.

Podporo projektu in razvoju uporabe jedrske energije v Sloveniji med drugim izražajo tudi v gospodarstvu, društvu jedrskih strokovnjakov in Institutu Jožef Stefan, kjer je raziskovalni jedrski reaktor Triga. Nasprotujejo pa mu med drugim v več nevladnih okoljskih organizacijah, kjer opozarjajo, da država vso pozornost in denar namenja scenariju oskrbe z jedrsko energijo, ne predstavi pa drugega scenarija oskrbe po opustitvi fosilnih goriv, samo z obnovljivimi viri.

Investitor v projekt Jek 2 Gen energija načrtuje elektrarno z enim reaktorjem moči od 1000 do 1650 megavatov. Po ocenah, ki jih je predstavil, bi bila investicijska vrednost brez stroškov financiranja med 9,3 in 15,4 milijarde evrov. Finančna konstrukcija še ni znana. V Gen energiji so ocenjevali, da bi lahko skupaj z ostalimi akterji v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji zbrali od 20 do 30 odstotkov lastnega kapitala. Podjetniki Igor Akrapovič, Jure Knez in Radko Luzar pa so predstavili pobudo, da bi pri projektu s finančnim vložkom sodelovalo gospodarstvo iz Slovenije ter njenih sosed, ki naj bi po Akrapovičevih besedah lahko zbralo do okoli 2,5 milijarde evrov.

‹ nazaj