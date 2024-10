dolenjska

Po novem na špancir tudi ob potoku

10.10.2024 | 17:25 | I. V.

Novo mesto - Novomeščani imajo od danes še nekoliko večjo izbiro mestnih sprehajalnih poti. Danes dopoldne so svojemu namenu uradno predali novo večnamensko pot, namenjeno sprehajalcem, tekačem in tudi kolesarjem, osvetljeno, speljano ob ob Težki vodi od Šmihela pri Domu starejših občanov do njenega izliva v Krko.

Danes dopoldne so svojemu namenu uradno predali novo večnamensko pot, speljano ob ob Težki vodi od Šmihela pri Domu starejših občanov do njenega izliva v Krko. (Foto: I. Vidmar)

V družbi krajanov in predstavnikov krajevnih skupnosti Drska, Kandija–Grm, prebivalcev Doma starejših občanov in varovancev Varstveno delovnega centra je večnamensko pot uradno odprl župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, ki je med drugim poudaril, da bo nova pot, dolga 900 metrov prebivalcem tamkajšnjih naselij in Doma starejših občanov omogočila varno rekreacijo pa tudi bolj varno pot v šolo. Ureditev poti je stala 950 tisoč evrov, v prihodnje pa jo nameravajo povezati še z Mordaxovim sprehajališčem in jo podaljšati do Gotne vasi in še naprej vse do Stopič.

V svojem govoru je župan opozoril tudi naravnih danosti ob poti, kot je na primer potok Težka voda ter poudaril, da gre za pomembno povezavo na področju trajnostne mobilnosti, ki bo pripomogla h kvaliteti življenja občank in občanov več krajevnih skupnosti. V sklopu projekta so obnovili tudi javno kanalizacijo, ki je speljana po isti trasi, na Ulici Mirana Jarca pa so za povečanje varnosti uporabnikov poti spremenili prometni režim in uredili novo obračališče.

