družabno

Uživa pri svojem delu

10.10.2024 | 09:40 | Renata Mikec

Foto: Jani Pavlin

»Nimam se za posebej uspešnega, preprosto imam rad to, kar delam. In če je to ljudem všeč, toliko boljše,« pravi Tilen Lamut, športni komentator na TV Arena Sport in predstavnik za odnose z javnostmi profesionalnih športnikov, kot so Janja Garnbret, Ilka Štuhec in Toni Vodišek. Črnomaljec, ki je več kot desetletje igral košarko v domačem KK Kolpa Črnomelj, zdaj že vrsto let živi in dela v Ljubljani, a se rad vrača domov. Nedavno je bil gost pogovornega večera v Knjižnici Črnomelj na prireditvi Športaj v mestu. Z nekdanjo športno novinarko in voditeljico, danes pa svetovalko za družbena omrežja in odnose z javnostmi, Sabino Gosenca, sta se pogovarjala o pestrem košarkarskem dogajanju v Dallasu v finalu letošnje lige NBA in ustvarjanju priljubljenega košarkarskega podkasta Dvokorak. Tilen je z obiskovalci med drugim delil tudi utrinke svojega ekskluzivnega intervjuja z Luko Dončićem. Daljši članek o njem in njegovem delu lahko preberete v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

