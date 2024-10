kultura

Ministrstvo v prenovo nekdanjega kostanjeviškega samostana

8.10.2024 | 17:30 | M. K.

Kostanjevica na Krki - Ministrstvo za kulturo je pridobilo gradbeno dovoljenje za prenovo prostorov v nekdanjem samostanu Kostanjevica na Krki, v katerih domuje Muzej sodobne in moderne umetnosti Galerija Božidar Jakac. Ministrstvo za kulturo je že lani namenilo 80.000 evrov za obnovo vhodnih obrambnih stolpičev nekdanjega cistercijanskega samostana iz 13. stoletja, sedaj pa so pridobili gradbeno dovoljenje za celovitejšo obnovo samostana.

Prenova, za katero so zagotovili 2.837.280 evrov kohezijskih sredstev v povezavi s programom Natura 2000, bo galeriji prinesla nove vhodne in razstavne prostore, dvigalo in dostope za gibalno ovirane ter dvorano za 60 oseb. Tako se bodo obnovili prostori v severnem delu zahodnega trakta kompleksa, in sicer v pritličju, 1., 2., 3. nadstropje ter zvonik samostanske cerkve. V pritličju je predvidena ureditev vstopne točke za obiskovalce, v pritličju in v nadstropjih so predvideni prostori za razstavo, vezano na interpretacijo Nature 2000 s poudarkom na okoliških gozdovih in reki Krki, v zvoniku pa poleg razstave tudi razgledna točka.

Predviden pričetek gradnje je v letu 2025, so sporočili iz Ministrstva za kulturo.

Pričujoče fotografije so z delovnega obiska ministrice v Kostanjevici na Krki aprila letos. (Foto: Nebojša Tejić/STA)

