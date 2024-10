kronika

Trčila avto in avtobus; prevrnjen tovornjak s hlodovino

7.10.2024 | 19:00 | M. K.

Danes ob 8.36 se je v gozdu pri Velikem Banu, občina Šentjernej, prevrnilo tovorno vozilo za prevoz hlodovine. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje in prečrpali gorivo, pomagali pri oskrbi poškodovanega voznika in pomagali pri dvigu tovornega vozila na cesto. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PP Metlika)

Ob 15.13 sta na Lazah, občina Novo mesto, trčila osebno vozilo in avtobus. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeni osebi iz osebnega vozila ter posuli in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Do onemoglega in obolelega

Ob 9.47 so v Slovenski vasi, občina Šentrupert, v zaklenjenem stanovanju v večstanovanjskem objektu našli onemoglo osebo. Gasilci PGD Šentrupert so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in pomagali reševalcem pri prenosu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 12.15 so v kraju Križ, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v njem je bila obolela oseba.

