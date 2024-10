dolenjska

Program imajo, kdaj bo odprtje?

7.10.2024 | 14:10 | M. Žnidaršič

Dvor, Žužemberk - Nekdanja Auerspergova železarna na Dvoru ima že nekaj časa novo podobo, a vrat za obiskovalce še vedno ni odprla. Zdaj so vendarle korak bližje temu dogodku. Žužemberški občinski svetniki so namreč potrdili program dela nekdanje železarne do leta 2028, ki je podlaga za to, da bo ministrstvo za kulturo kompleks preneslo v upravljanje Zavoda Žužemberk. Pred tem sta program potrdila tudi svet zavoda in ministrstvo.

V objektu Lončarije (na fotografiji) bo na ogled interaktivna predstavitev območja Natura 2000, s poudarkom na ogroženih živalskih in rastlinskih vrstah ter naravnih vrednotah na reki Krki in vplivu človeka na njihovo stanje. (Foto: M. Ž.)

Kot je za Dolenjski list pojasnila direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc, ki je pripravila program, načrtujejo pester nabor dogodkov in aktivnosti na področju kulturne in naravne dediščine, kulture, turizma in izobraževanja, pri katerih se bodo povezovali z različnimi ponudniki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter tudi z drugimi muzeji. To bodo razvijali postopoma, poudarek pa bo seveda na Suhi krajini in lokalnih ponudnikih.

Žužemberški svetniki potrdili program dela za prenovljeno Auerspergovo železarno na Dvoru – Pred podpisom pogodbe o prenosu upravljanja kompleksa bo treba rešiti vprašanja, ki se nanašajo na dostop Ribogojnice Goričar

