Ni dobila besede

6.10.2024 | 13:00 | L. M.

Šmarjeta - Svetnica Polonca Bevc opozarjala na nekorekten zapisnik s korespondenčne seje OS, župan Marjan Hribar ji ni dal besede

Polonca Bevc tretja z desne, na levi Mateja Kotnik, na desni svetnik Alojz Jeglič (Foto: arhiv; L. M.)

Na zadnji občinski seji je pri potrjevanju zapisnikov prejšnjih sej nastal zaplet, ko je svetnica Polonca Bevc (Polonca Bevc s skupino volivcev) imela pripombo glede zapisnika 4. dopisne seje julija letos, ki po njenem mnenju ni bil korekten, in je želela, da se v njem pojasni, da ni glasovala, ker v skladu s poslovnikom in njegovim 32. členom ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine na dopisni seji. Za glasovanje je zato predlagala sklic izredne seje.

Župana Marjana Hribarja je ta pripomba zmotila, slišati je bilo, da gre za iskanje dlake v jajcu, opozarjanje na vejice, da občinska uprava deluje v zelo majhnem sestavu, da svetnica pogosto postavlja vprašanja na seji in takoj zahteva odgovor ipd. Ko je Polonca Bevc med županovim govorjenjem želela pojasniti stvari, jo je ta prekinil in obljubil, da dobi besedo kasneje, a ji je potem ni dal, rekoč, da si je pač premislil. Kasneje je dejal, da lahko pri vsaki točki dnevnega reda govori enkrat.

»Zmotil me je tak način komuniciranja, da župan postavlja pravila. Imamo poslovnik, ki ga je treba spoštovati. Na seji občinski svetniki vedno lahko postavljamo vprašanja in nisem opozarjala na neke vejice, ampak na vsebinske zadeve pa tudi na to, da svetniki ne dobivamo vedno gradiva v roku. Na seji nisem nikoli zahtevala takoj odgovorov, sicer pa sem npr. tudi na dve strani pisnih vprašanj v zvezi z zaključnim računom za 2022 dobila pojasnila z občine šele po petih mesecih,« pove Bevc, ki se ji zdi, da vprašanja svetnikov nasploh niso dobrodošla.

