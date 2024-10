šport

Trimo in Krka do novega para točk

6.10.2024 | 09:10 | RZS; M. K.

Sobota je v Ligi NLB prinesla prvih pet tekem 6. kroga. Zmagi so vpisali rokometaši Trima in Krke.



Izjemno tesno je bilo v Ormožu, kjer je gostoval trebanjski Trimo. Ta je v zadnji minuti vodil za tri zadetke, na koncu pa zmagal s 26:25. Na tekmi kroga v Ribnici je zmago slavil LL Grosist Slovan (32:28), suvereno pa sta delo opravili zasedbi Gorenja Velenja in Krke. Prva je doma ugnala Krško (34:25), slednja na dolenjskem derbiju pa zasedbo iz Ivančne Gorice (26:20).

LIGA NLB, 6. KROG

Sobota, 5. oktober:

MRK KRKA : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 26:20 (15:9)

Kukman (1) in Nikolić po 5; Grum 8, Ključanin, Korošec, Kutnar, Justin in Košir po 2.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tilen Kukman (MRK Krka)

Dolenjski obračun v dvorani Marof se je končal z zmago favorizirane domače zasedbe iz Novega mesta. Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so vodili od prve do zadnje minute, predvsem sijajno pa so zaigrali v končnicah obeh polčasov.

Foto: Jure Klobčar (Več fotografij spodaj v fotogaleriji)

V zaključku prvega so gostom iz Ivančne Gorice ušli na šest golov (15:9), v končnici tekme pa so se, potem ko so gosti znižali na 18:22, sijajno odzvali in si tik pred zadnjim zvokom sirene priigrali najvišje vodstvo osmih golov (26:18).

V domači ekipi, ki se je izkazala s kolektivno predstavo, sta Marko Nikolić in Tilen Kukman dosegla po pet golov, najbolj učinkovit igralec tekme pa je bil gostujoči Janez Grum z osmimi zadetki.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, zasedba iz Ivančne Gorice bo gostila Celje Pivovarno Laško.

IZJAVI PO TEKMI:

Leon Rašo, igralec MRK Krka:

"Tekma ni bila lahka. Prvi polčas smo odigrali dobro, z odlično igro v obrambi ter hitrimi protinapadi. V nadaljevanju tekme smo se malo ustavili, gostje so se nam približevali, ampak smo na koncu rutinirano prišli do obeh točk."

Domen Košir, igralec RK SVIŠ Cugelj okna:

"V tekmo smo krenili slabo in nekako celo tekmo lovili rezultat. Nekajkrat se nam je uspelo približati na dva, tri gole, a več nam ni uspelo. Krka se je potem rezultatsko odlepila in na koncu zasluženo zmagala."

RK GORENJE VELENJE : RK MISTERAL KRŠKO 34:25 (19:11)

Pipp 8, Blagotinšek 5; Sobotič in Stevović po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Anže Blagotinšek (Gorenje Velenje)

Državni prvaki iz Velenja so po dveh verižnih porazih proti Trebanjcem in Celjanom dosegli tretjo zmago v državnem prvenstvu proti novincem na prvoligaški sceni iz Krškega.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so takoj zagospodarili v Rdeči dvorani in povedli s 4:0, v prvi polovici tekme pa največ vodili za deset golov (18:8 in 19:9).

Po tako visoki prednosti je domači trener priložnost ponudil v dosedanjem delu svojim manj obremenjenim igralcem, njegovi nosilci igre pa so prihranili nekaj moči pred torkovo uvodno tekmo evropske lige proti danskemu Gudmeju. Posavci so to izkoristili, približali so se na štiri gole (20:24, 21:25), nato pa so ose znova zagospodarile na igrišču.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Urban Pipp z osmimi goli, vratar Matevž Skok pa je zbral kar 17 obramb. Tadej Sobotič in Balša Stevović sta za gostujočo dosegla po pet zadetkov.

Velenjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Kopru, ekipa iz Krškega pa bo gostila Jeruzalem Ormož.

IZJAVI PO TEKMI:

Vlado Matanović, igralec RK Gorenje Velenje:

"Po dveh porazih je končno prišel čas za zmago, to nam je zagotovo manjkalo. Moramo delati na sebi, na naši igri, kajti s tem lahko naredimo razliko. To smo pokazali tokrat. S psihološkega vidika je za nas to zelo pomembna zmaga in to nas bo zagotovo dvignilo pred nadaljevanjem sezone, ki bo naporna in dolga."

Jan Hočevar, igralec RK Misteral Krško:

"Gorenje je zelo dobro odprlo tekmo, hitro smo se znašli v visokem zaostanku. Z določenimi spremembami in menjavami smo to poizkušali spremeniti, se približali na samo štiri gole zaostanka, imeli celo napad z znižanje na samo tri. Na koncu pa so gostitelji dali v prestavo višje, pokazali svoje individualne kakovosti in zakaj so državni prvaki."

RD RIKO RIBNICA : RD LL GROSIST SLOVAN 28:32 (14:17)

Knavs 10 (3), Planinšek 6; Mlivić 9, Zobec 8 (4).

STATISTIKA

Igralec tekme: Nebojša Bojić (RD LL Grosist Slovan)

V sezoni 2024/25 prenovljena in silno ambiciozna ljubljanska zasedba je v deželi suhe robe dosegla peto zmago in začasno prevzela prvo mesto na prvenstveni lestvici. Riko Ribnica je doživela četrti poraz, na svojem "računu" ima še zmago in nedoločen izid.

V prvem polčasu se je v osrednji dvorani v Ribnici odvijal povsem enakovreden boj. Izbranci domačega trenerja Boruta Mačka so v 12. minuti povedli s 7:4, a so jih Ljubljančani dokaj hitro ujeli in izenačili na 10:10, v končnici prve polovice tekme pa si priigrali tri gole prednosti (17:14).

Izbranci ljubljanskega trenerja Uroša Zormana so imeli v drugem polčasu vajeti igre v svojih rokah, na vročem igrišču v Ribnici so zanesljivo osvojili obe točki.

Pri Ljubljančanih sta bila najbolj učinkovita Tarik Mlivić z devetimi ter Bruno Vili Zobec z osmimi goli, vratar Nebojša Bojić pa je zbral 13 obramb. Uroš Knavs je za Ribničane dosegel deset, Nejc Planinšek pa šest zadetkov.

Zasedba iz Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ljubljanska bo gostila Urbanscape Loko.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Knavs, igralec RD Riko Ribnica:

"Tretja zaporedna tekma z napeto končnico. Glede na zdravstveni karton ekipe, smo bili tokrat v podrejenem položaju. Nimamo si kaj očitati, borili smo se do konca, Slovan pa je zaradi večjega števila kakovostnih igralcev in boljše rotacije prišel do zaslužene zmage. Slovan je bil favorit, mi pa bomo točke iskali na naslednjih tekmah."

Nebojša Bojić, igralec RD LL Grosist Slovan:

"Za nami je težka tekma v Ribnici, kar smo tudi pričakovali. Po veliki borbi smo ob koncu zasluženo zmagali. Zgodilo se je ravno to, na kar smo se pripravljali in pričakovali, saj smo vedeli, da se bodo gostitelji borili do zadnje sekunde. Kot vsako gostovanje v Ribnici, je bilo tudi to zelo težko. Čestitam soigralcem za zmago, gremo naprej!"

RK JERUZALEM ORMOŽ : RK TRIMO TREBNJE 25:26 (10:12)

Sok 8 (6), Lukman 5; Jurečič 7 (1), Krešič in Soršak po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Urban Lesjak (RK Trimo Trebnje)

Trebanjci so na vročem gostovanju v Prlekiji dosegli četrto zmago v Ligi NLB, Jeruzalem Ormož pa je doživel tretji poraz.

Večji del prvega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi, nobena ekipa si ni priigrala več kot dva gola prednosti, ki pa ga je nasprotna dokaj hitro nevtralizirala. Dolenjska zasedba je na veliki odmor odšla z vodstvom dveh golov (12:10), v začetku drugega pa je prednost podvojila (14:10).

Srčni Ormožani so se v nadaljevanju trudili po svojih najboljših močeh in s nekajkrat približali na dva gola zaostanka (12:14, 13:15, 14:16, 16:18), a so jim Trebanjci po golu Jana Jurečiča v 47. minuti ušli na pet (22:17). Gosti so v prelomnih trenutkih dvoboja nekoliko popustili, po vodstvu 26:22 v 59. minuti so v zadnji prejeli kar tri gole, svoje zmage pa niso ogrozili.

Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Jurečič s sedmimi goli, reprezentančni vratar Urban Lesjak pa je zbral 12 obramb. Pri Ormožanih, ki so zaradi poškodbe kolena že v drugi minuti ostali brez ključnega posameznika Martina Hebarja, je Tadej Sok dosegel osem zadetkov, vratar Aleš Zemljič pa je zaustavil 12 strelov.

Ormoška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Krškem, trebanjska pa bo gostila Riko Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI:

Jure Lukman, igralec RK Jeruzalem Ormož:

"Žal je tekmo in zelo dobro predstavo obeh ekip skazila poškodba Tinčka Hebarja. Mi pridemo do zaostanka treh štirih zadetkov in šele nato pričnemo igrati. Žal se potem proti odličnim ekipam kot so to bile Slovenj Gradec, Slovan in Trimo vsaka napaka pozna. Za nami je težek ritem zahtevnih tekem in komaj čakamo, da si v novem tednu spočijemo in treniramo v normalnem ritmu ter se pripravimo na Krško. Trimu čestitke za zmago."

Urban Lesjak, igralec RK Trimo Trebnje:

"Bila je lepa, prava moška tekma, z dobrima obrambama na obeh straneh, kar je prineslo tudi številne obrambe vseh vratarjev. Poleg dobre tekme je bilo dobro tudi vzdušje, kar je odlično za slovenski rokomet. Mi smo ekipa, ki čaka, da v nekem segmentu igre v past ujame tekmeca in si ustvari varno razliko. To je tokrat tudi odločilo. Liga je fantastična, lahko rečem "mala Bundesliga", kjer pride v vsakem krogu do nekega presenečenja."

LESTVICA, VSI REZULTATI IN RAZPORED TEKMOVANJA

Izidi 6. kroga lige NLB v rokometu in lestvica:

* Izidi, 6. krog:

- sobota, 5. oktober:

Riko Ribnica - LL Grosist Slovan 28:32 (14:17)

Gorenje Velenje - Misteral Krško 34:25 (19:11)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 25:26 (10:12)

Urbanscape Loka - Slovenj Gradec 25:25 (13:14)

Krka - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 26:20 (15:9)

- nedelja, 6. oktober:

17.00 Celje Pivovarna Laško - Koper

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 6 5 0 1 184:158 10

2. Celje Pivovarna Laško 5 4 1 0 149:141 9

3. Slovenj Gradec 6 4 1 1 171:166 9

4. Trimo Trebnje 6 4 0 2 167:155 8

5. Gorenje Velenje 6 3 1 2 168:173 7

6. Krka 5 3 0 2 147:128 6

7. Urbanscape Loka 6 1 3 2 147:155 5

8. Jeruzalem Ormož 6 2 0 4 171:180 4

9. Riko Ribnica 6 1 1 4 179:185 3

10. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 6 1 1 4 157:170 3

11. Koper 4 1 0 3 112:120 2

12. Misteral Krško 6 1 0 5 155:186 2

‹ nazaj