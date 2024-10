družabno

Tudi Maja je bila tam

5.10.2024 | 15:00 | Foto: Lidija Markelj

Novomeščanka Maja Jovanovič (na fotografiji v sredini v rumenem), otroška animatorka, voditeljica in pevka, popestri marsikateri dogodek v Sloveniji in tudi v naših koncih. Bila je tudi na nedavnem posebnem dobrodelnem koncertu Bendi naše mladosti 2024, ki je bil na sejmiščnem prostoru v Šentjerneju. Humanitarno društvo Bartholomeo ga je organiziralo v pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjernej in mlademu invalidu Luki Cuglju, ki je prav tako domačin. Luki bo zbrani denar prišel še kako prav za terapije, gasilcem pa za nakup osebne zaščitne opreme operativcev. Koncert je bil že drugo leto nekaj posebnega, saj so se zbrale legendarne šentjernejske glasbene skupine, ki so delovale že pred osamosvojitvijo Slovenije. Poslušali smo lahko zasedbe Volkodlaki, Mladi val, The Drunkards, Izgubljena generacija, Cherie Band, Juhej Band, Ember, 3D prasci, Decibeli in Aqua Band. Gost večera je bil rojak, priljubljeni pevec zabavne glasbe in operni pevec Nace Junkar. Za mnoge torej nepozaben večer, poln glasbe in prijetnega druženja, vse z dobrodelno noto.

‹ nazaj