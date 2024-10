dolenjska

Novembra začetek poskusnega obratovanja

5.10.2024 | 11:40 | I. V.

Novo mesto - Gradnja težko pričakovanega obrata za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov je končana. Objekt, za katerega se je pred dobrimi tremi leti odločilo deset dolenjskih in belokranjskih občin namesto pregrešno dragega CeROD II, projekta, ki bi stal 26 milijonov evrov, bo v začetku prihodnjega meseca začel poskusno obratovati, slavnostno odprtje pa bo že nekaj dni prej, 22. oktobra.

Projekt so včeraj predstavili direktor CERO-DBK Robert Novak, župan Gregor Macedoni in direktor podjetja CEROD Albin Kregar. (Foto: I. V.)

Letna zmogljivost novega obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov CERO DBK znaša 25 tisoč ton komunalnih odpadkov, od tega mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov 19 tisoč ton, kosovnih odpadkov gospodinjstev 2.500 ton in ločeno zbranih biološko razgradljivih gospodinjskih odpadkov 3.500. Z uresničitvijo tega projekta bomo Dolenjci in Belokranjci bistveno zmanjšali količino odloženih odpadkov, s krajšimi logističnimi poti pri predelavi odpadkov pa tudi prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Novi objekt za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov

»Dobro se še spomnimo situacije pred desetimi leti, ko bi lahko prišlo celo do bankrota novomeške občine. Imeli smo podpisano pogodbo za gradnjo za 32 milijonov evrov in jasen signal države, da bomo izgubili sofinanciranje v višini 22 milijonov evrov. To smo reševali med novembrom 2014 in februarjem 2015, ko smo prekinili pogodbo z izvajalcem, konzorcijem Helector-Riko, za izvedbo projekta Cerod II. Danes lahko z veseljem in ponosom v družbi dveh gospodov, ki sta za to zelo zaslužna, sporočimo novico, da smo tik pred začetkom poskusnega obratovanja novega obrata za mehansko in biološko obdelavo odpadkov na regijskem odlagališču. Po desetih letih nimamo ne problemov s smradom in ne s količino odpadkov, imamo pa najbolj optimalno in na sodoben način narejeno predelavo in odlaganje odpadkov na enem mestu. To smo rešili 3,5-krat ceneje, kot bi nas stalo to po leta 2014 ustavljenem projektu. Namesto 32 milijonov le 7,5 milijona evrov. Objekt je zgrajen po isti direktivi Evropske unije kot je bil ustavljeni projekt. Financirali smo ga s kreditom SID banke in milijonom evrov, ki ga je prispevalo deset občin. Dolenjska bo tako avtonomno obvladovala svoje odpadke. Danes imamo za deset odstotkov nižjo ceno od slovenskega povprečja in jutri bomo bili na tem področju drugi najbolj optimalni. S Celjem, ki ima svojo sežigalnico, se pač ne moremo primerjati,« je na predstavitvi povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Odlagališče v Leskovcu (Foto: Cerod.org)

Direktor podjetja Cerod Albin Kregar se še dobro spominja leta 2015, ko je prišel v podjetje in so nekateri izmed županov in svetnikov občin, družbenic podjetja, pozivali k zaprtju odlagališča v Leskovcu: »A smo v podjetju skupaj z nekaterimi župani verjeli, da lahko odlagališče, ki je danes eno najbolje urejenih v državi, saniramo, z razpoložljivo kapaciteto in ceno odlaganja pa je zanimivo tudi za marsikatero drugo regijo, ki se bo v prihodnosti srečala s težavami.«

Direktor podjetja CERO-DBK Robert Novak je k temu dodal, da že imajo pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje in opravljen tehnični pregled, do začetka poskusnega delovanja pa morajo odpraviti le še nekaj manjših pomanjkljivosti.

