FOTO: Avto 'pobegnil' pod cesto

4.10.2024 | 19:30 | M. K.

Danes ob 13.57 so posredovali gasilci PGE Krško v ulici Pot na Polšco, kjer je osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, vozilo postavil na cestišče in počistili iztekle motorne tekočine. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Zjutraj dve nesreči pri Uršnih selih

Oob 6.51 je pri naselju Uršna sela, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Le nekaj minut kasneje je tam prišlo do naleta dveh osebnih vozil. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in do prihoda reševalcev pomagali pri oskrbi ponesrečene osebe.

Zagorelo v kurilnici

Ob 5.58 je v naselju Ostrog, občina Šentjernej, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev PGD Ostrog so lastniki sami pogasili požar. Gasilci so prezračili prostore, iznesli ožgane stvari in ostali na gasilski straži. Lastnik je zaradi vdihavanja dima poiskal zdravniško pomoč.

