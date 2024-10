posavje

FOTO: Novi prostori zdravstvenega doma in lekarne

4.10.2024 | 20:30 | M. L.

Brežice - Danes so v Brežicah odprli trinadstropni prizidek k stavbi, v kateri sta Zdravstveni dom Brežice in Lekarna Brežice.

V danes odprtem prizidku sta Zdravstveni dom in lekarna.

Kot so poudarili direktor zdravstvenega doma Dražen Levojević, direktorica lekarne Biserka Jarabek Marčetič in brežiški župan Ivan Molan, gre za eno največjih naložb v zadnjih letih v občini, ki je pomembna tudi v tem pogledu, kaj z njo osebje obeh javnih zavodov in lokalna skupnost pridobi.

Brežiški župan Ivan Molan (levo) ter direktorja lekarne in zdravstvenega doma Biserka Jarabek Marčetič in Dražen Levojević so prerezali trak pred novim prizidkom.

Kot je povedal Dražen Levojević, so v prizidku prenovljena garaža za reševalna in patronažna vozila, novi prostori otroško šolskih dispanzerjev in njihovih podpornih dejavnosti, se pravi psihologije, pedagogike in logopedije, novi prostori dispanzerjev za medicino dela, prometa in športa, ter nov laboratorij.

Lekarna je po besedah Biserke Jarabek Marčetič pridobila povečan prostor za obiskovalce lekarne in avtomatizirano skladišče.

Kot je rekel župan, so gradnjo prizidka pripravljali več let, to pa zato, ker so zanjo namensko zbirali denar, ki bi ga sicer lahko porabili za druge namene. Naložba je bila za brežiško občino zelo velik denarni zalogaj, kajti draga bi bila celo za katero večjih občin, kot je rekel župan.

Prizidek je stal slabih 7,7 milijona evrov. Občina je dala 3,6 milijona in lekarna 2,3 milijona, zdravstveni dom je prispeval 460.000 evrov. Pridobili so tudi 1,3 milijona evrov državnega denarja, in sicer 853.000 evrov od ministrstva za zdravje in 427.000 evrov od Eko sklada.

Slovesno odprtje so z nastopi popestrili Pihalni orkester Kapele in Gasilski pihalni orkester Loče, ki sta nastopila združeno, Dobovske mažoretke in klarinetisti Glasbene šole Brežice.

Prizidek je blagoslovil brežiški župnik Ivan Šumljak.

Obiskovalci slovesnosti so si lahko ogledali nove prostore v zdravstvenem domu in lekarni (na fotografiji).

Današnje odprtje prizidka je eden prvih iz niza prazničnih dogodkov v oktobru, ko v Brežicah zaznamujejo občinski praznik.

