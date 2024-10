kronika

FOTO: Zdrsnil na mokri cesti; pijan trčil v stopnišče hiše in zaspal za volanom

4.10.2024 | 11:30 | M. K.

Včeraj okoli 15.30 se je, kot smo sicer že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbi dveh avtomobilov na cesti med Dvorom in Žužemberkom. Povzročil jo je 22-letni voznik, ki je zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil 44-letnega voznika. Lažje poškodovanega 44-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Nesreča pred Dvorom (Foto: FB PKD)

Povzročitelj nesreče z 1,3 promila alkohola

Nekaj pred 12. uro so bili policisti PP Krško obveščeni, da je voznik osebnega avtomobila v Oštrcu trčil v stopnice stanovanjske hiše in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa so v bližini izsledili povzročitelja, ki je vozilo ustavil in zaspal. 73-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,63 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi v vozila

Na parkirnem prostoru na Otočcu je med 13. in 21. uro nekdo poskušal vlomiti v dva avtomobila. V notranjost mu ni uspelo priti, s poskusom vloma pa je na obeh vozilih povzročil za okoli 750 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Brežice, Rakovec, Bukošek, Kapele) včerajn prijeli 26 državljanov Afganistana, 20 Sirije, 16 Egipta, šest državljanov Maroka in Turčije, tri državljane Somalije in Nepala ter po enega državljana Libije, Iraka, Gane in Sierra Leoneja.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 180 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Zaščitili so žrtve nasilja v družini in dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

