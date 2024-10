kronika

FOTO: Kombi na streho; Krka narašča

3.10.2024 | 18:50 | M. K.

Danes ob 14.16 je na relaciji Boštanj-Tržišče, občina Sevnica, kombinirano vozilo zdrsnilo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Poškodovanih ni bilo.

Foto: PGD Sevnica

Nesreča tudi med Dvorom in Žužemberkom

Ob 15.38 sta na cesti Dvor-Žužemberk trčili osebni vozili. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali pri prenosu in oskrbi poškodovane osebe, posuli in počistili razlite motorne tekočine ter nudili pomoč avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Foto: FB PKD

Poplave

Poročali smo, da bo Krka zaradi obilnih padavin naraščala še do petka popoldne in da bo jutri poplavljala obsežneje kot običajno, lahko bi povzročila težave tudi v Kostanjevici na Krki.

Narasli vodotoki so veliko preglavic povzročili že minuli večer in ponoči.

Narasla Krka danes pri Dobravi ...

... in Dragi. (Foto: L. M)

Tudi danes pa so vse od jutranjih ur dežurne službe imele veliko dela:

- ob 6.13 je v Smolenji vasi, občina Novo mesto, podtalnica in meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so izčrpali in posesali vodo.

- ob 9.41 je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah podtalnica zalila klet stanovanjske hiše. Gasilec PGD Podturn je iz kleti izčrpal okoli 5 kubičnih metrov vode.

- ob 11.52 je v ulici Pod Trško Goro v Novem mestu podtalnica zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto so izčrpali manjšo količino vode.

- okoli 12. ure so naplavine ogrožale mosta pri gradu Otočec. Odstranili so jih delavci CGP Novo mesto.

- ob 14.58 je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah podtalnica zalila klet stanovanjske hiše. Izčrpal jo je gasilec PGD Podturn.

- ob 16.08 je v naselju Potok, občina Straža, podtalnica zalila klet stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so iz kleti izčrpali okoli štiri kubične metre vode.

Prometno-informacijski center poroča, da je zaradi poplav in zemeljskih plazov zaprtih več cest. V Laškem je zaprt podvoz na Trubarjevem nabrežju na relaciji Laško-Breze-Šentjur. Cesta Smednik-Zameško-Kostanjevica je zaprta med Koprivnikom in Malencami, cesta Kočevje-Željne pa pri Željnah. Na več odsekih je zaprta tudi cesta Grgelj-Fara, cesta Grgelj-Kot pa med Prelesjem in Dolom. Zaprti sta tudi cesta Kot-Sodevci in cesta Volče-Solarji, ki je zaradi zemeljskega plazu zaprta pri Volčah.

Narasla tudi Sava

Ob 6.50 so na Mostecu, občina Brežice, gasilci PGD Mihalovec, zaradi narasle reke Save, s pomočjo čolna sprostili brod in uredili privez ob nasipu reke Save.

Zamenjali poškodovano kritino

Ob 13.19 so v naselju Cesta krških žrtev, občina Krško, gasilci PGE Krško, na strehi več stanovanjskega objekta zamenjali poškodovano kritino s pomočjo avto lestve.

Gorel drog električne napeljave

Ob 8.14 je ob cesti Prečna-Straža, pri odcepu za Luknjo, občina Novo mesto, gorel drog električne napeljave. Pred prihodom gasilcev je ogenj ugasnil. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pregledali okolico. Posredovali so dežurni delavci elektro podjetja. Zaradi tega so bili prebivalci Prečne in okolice nekaj časa brez elektrike.

