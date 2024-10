kronika

Meteorna voda in vodotoki zalivajo objekte in ceste

3.10.2024 | 07:00 | M. K.

Deževje je povzročilo obilo dela gasilcem ter delavcem cestnih in komunalnih podjetjih, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Meteorna voda in vodotoki, ki so prestopili bregove, so namreč zalivali objekte in cestišča. Arso je zaradi močnega deževja do vključno petka izdal oranžno opozorilo za južni del države.

Danes se bo zaradi ponovne okrepitve padavin naraščanje nadaljevalo. Krka bo čez dan začela poplavljati, poplavljene površine vzdolž njenega toka se bodo v petek še povečevale, hitro je začela naraščati tudi Kolpa.

V nadaljevanju sinočnja poročila dežurnih služb:

DOLENJSKA

Ob 18.53 je v Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, zaradi močnega deževja, podtalnica zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šmarjeta so vodo izčrpali.

Ob 20.19 je v Dolnji Stari vasi, občina Škocjan, zaradi močnega deževja meteorna voda in podtalnica zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so vodo izčrpali.

Ob 20.32 je v Praprečah pri Šentjerneju, občina Šentjernej, zaradi močnega deževja meteorna voda in podtalnica zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Mokro Polje so vodo izčrpali.

Ob 20.52 je v Kidričevi ulici v Črnomlju, občina Črnomelj, zaradi močnega deževja meteorna voda zalivala športno dvorano pri srednji šoli. Gasilci PGD Črnomelj so izčrpali in posesali vodo, očistili jaške za meteorno vodo in zavarovali objekt pred ponovnim vdorom vode.

Ob 21.58 je v Gradišču pri Šentjerneju, občina Šentjernej, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Maharovec so nekaj vode izčrpali in preusmerili meteorno vodo od hiše.

Ob 22.01 so v Škocjanu, občina Škocjan, gasilci PGD Škocjan, Zagrad in Dolenje Dole polnili protipoplavne vreče, pregledali stanje na terenu in postavili opozorilne table na cestnih odsekih kjer je voda poplavila cesto.

Ob 22.59 je v Družinski vasi, občina Šmarješke Toplice narasli potok ogrožal gostinski lokal. Gasilci PGD Bela Cerkev in Šmarjeta so s protipoplavnimi vrečami zaščitili vrata objekta in preusmerili tok vode ter zavarovali poplavljeno cesto. Za prevoznost ceste je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 0.08 je v Velikih Brusnicah, občina Novo mesto, voda iz naraslega potoka ogrožala stanovanjski hiši. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Brusnice so pregledali stanje na terenu in pripravili protipoplavne vreče.

Ob 0.41 je v Čadražah, občina Šentjernej, narasli potok poplavil stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Maharovec so pomagali s črpanjem vode, zaščito vrat s folijo in protipoplavnimi vrečami ter preusmeritvijo toka vode.

POSAVJE

Zvečer so zaradi obilnega deževja gasilci PGE Krško na Mencingerjevi ulici v Krškem s folijo prekrili del ostrešje stanovanjske hiše in s tem preprečili nadaljnje zamakanje podstrešja in bivalnega prostora pod njim.

V večernih urah je v naselju Brezje pri Raki, občina Krško, meteorna voda preko greznice zalila sanitarne prostore v stanovanjski hiši. Gasilci PGE Krško in PGD Raka so vodo iznesli iz prostora in pričeli s praznjenjem greznice. Zaradi možnosti ponovnega zalitja objekta bodo gasilci PGD Raka preko noči nadaljevali z občasnim praznjenjem le-te.

Krka je v jutranjih urah začela poplavljati kmetijske površine na območju pogostih poplav v kraju Malence, občina Kostanjevica na Krki.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK izvod 3.MALI OREHEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK 1985.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Pijavice vas, nizkonapetostno omrežje – Hribar + JR.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto - Področje Krško mesto med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Veliki Podlog 2 - nizkonapetostno omrežje Šola; na nadzorništvu Mokronog - Področje Mokronoga z okolico med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Pijavice vas - nizkonapetostno omrežje Hribar in JR; na nadzorništvu Brežice - Področje Brežic z okolico pa med 9. in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Velika Dolina - nizkonapetostno omrežje Mala Dolina

