FOTO: 79-letnico umoril sin; dan pred nasilno smrtjo potožila sosedi

3.10.2024 | 14:30 | M. G.; M. K.

Fotografije: M. G.

Dolenja vas pri Ribnici - Policisti na območju Ribnice od srede zvečer obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih je za posledicami nasilnega dejanja z ostrim predmetom umrla 79-letna ženska. Policija je 48-letnega osumljenca, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju, intenzivno iskala in ga, kot smo poročali, danes našla ter mu odvzela prostost.

Blok v Dolenji vasi, kjer se je zgodil zločin. (Več fotografij spodaj v fotogaleriji)

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so bili v sredo po 19. uri obveščeni, da so na območju Ribnice v enem izmed stanovanj v večstanovanjski stavbi našli mrtvo 79-letno žensko. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter zavarovali dokaze. Ogleda sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Osumljenca so policisti danes pri intenzivnem iskanju na terenu našli, ga prijeli in mu odvzeli prostost. Trenutno pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Vrata stanovanja so zapečatena.

"Motiv za dejanje osumljenca še ni znan. Po do sedaj znanih podatkih osumljenca v preteklosti še niso obravnavali zaradi kakšnih kaznivih ravnanj z elementi nasilja, prav tako po do sedaj znanih podatkih policisti niso obravnavali te družine oz. teh dveh oseb," je v današnji izjavi za medije dejal predstavnik za odnose z javnostmi na PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Policisti bodo o vseh ugotovitvah preiskave in zbranih informacijah obvestili pristojno državno tožilstvo, je dodal.

''Spremenil se je''

Že zjutraj smo poročali, da je 79-letnico po naših neuradnih informacijah umoril njen sin. Ko smo dopoldne obiskali prizorišče tragedije, smo se med drugim pogovarjali s sosedo pokojne. Povedala nam je, da ji je žrtev dan pred usodnim dogodkom potožila, da se je njen sin spremenil, da jo skrbi ...

Družina je v bloku v stanovanju imela tudi psičko in našo sogovornico je včeraj začudilo, ker po hodniku ni bilo slišati njenega sicer vsakodnevnega lajanja. Poklicala je hčer pokojne 79-letnice in ta je nato v spremstvu svojega moža v stanovanju naletela na pretresljive prizore ....

48-letnik je sicer, kot smo že poročali, pokončal tudi družinsko psičko.

