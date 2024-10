kronika

Neuradno: sin umoril mater; osumljenca našli

3.10.2024 | 10:00 | M. K.

Ribnica - Sinoči, nekaj po 19. uri, so na območju Ribnice v enem izmed stanovanj v večstanovanjski stavbi našli mrtvo 79-letno žensko, smrt pa je po prvih podatkih posledica nasilnega dejanja z ostrim predmetom, so sporočili s PU Ljubljana. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter zavarovali dokaze in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. Na tem območju potekajo aktivnosti za iskanje znanega osumljenca, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju.

Po naših neuradnih podatkih se je umor zgodil v bloku v Dolenji vasi pri Ribnici, sin naj bi umoril svojo mater, pokončal naj bi tudi družinskega psa.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Policija išče 48-letnega moškega, visokega med 170 in 175 cm, srednje čokate postave, kostanjevo rjavih, deloma sivih las, nosi korekcijska očala, kako je oblečen, ni znano.

Ker ga z do sedaj izvedenimi intenzivnimi ukrepi niso našli, naprošajo javnost za informacije.

Gre za nevarno osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju z osumljencem ne poskušajo vzpostaviti kontakta. ''Oddaljite se na varno razdaljo, ter o tem takoj obvestite policijo na št. 113,'' svetujejo na PU.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli druge informacije o iskani osebi, pa naprošajo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113, lahko tudi anonimno na telefon 080 1200.

Dodano ob 12.15:

Iz PU Ljubljana so sporočili: ''V povezavi z iskanjem 48-letnega moškega, osumljenega za kaznivo dejanje zoper življenje in telo na območju Ribnice, vas obveščamo, da so policisti osebo pri intenzivnem iskanju na terenu našli, jo prijeli in ji odvzeli prostost. Preiskava vseh okoliščin kaznivega dejanja se nadaljuje, motiv za dejanje še ni znan.''

