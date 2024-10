dolenjska

Člani odbora DZ za zdravstvo obiskali bolnišnici v Brežicah in Novem mestu

2.10.2024 | 19:00 | STA

Foto: FB SB NM

Novo mesto/Brežice - Člani odbora DZ za zdravstvo so danes obiskali splošni bolnišnici v Brežicah in Novem mestu. Predsednica odbora Tamara Kozlovič (Svoboda) je ob tem izpostavila pozitiven pristop obeh bolnišnic k odgovarjanju na izzive v zdravstvu in si zaželela, da bi tak pristop uporabile tudi druge bolnišnice.

Tamara Kozlovič in Milena Kramar Zupan

Po obisku novomeške bolnišnice je predsednica odbora v izjavi za medije izpostavila pozitiven pristop, s katerim se po njeni oceni soočata obe bolnišnici. Obe se trudita iskati rešitve in pozitivno odgovarjati na izzive, ki so pred njima. Takšen pristop bi si želela tudi v ostalih bolnišnicah, je dejala.

V obeh bolnišnicah so po njenih besedah slišali veliko konkretnih primerov dobrih praks upravljanja s kadri in optimizacije delovnih procesov, "zato bi bilo škoda, če ne bi te prakse uporabili tudi drugi javni zdravstveni zavodi". "Nekdo jih je namreč že preizkusil in dokazano delujejo," je dejala.

V novomeški bolnišnici so po besedah njene direktorice Milene Kramar Zupan poslankam in poslancem DZ predstavili nekatere značilnosti bolnišnice in njene dosežke, pogovarjali pa so se tudi o skupnih izzivih slovenskega zdravstva in tekočih težavah.

Pozdravila je predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva razmejitev javnega in zasebnega zdravstva in je trenutno v javni obravnavi. "Zakonska regulacija v zdravstvu je potrebna in vesela sem, da se je k njej pristopilo. Bomo pa na koncu videli, kako bodo zapisani posamezni členi," je dejala.

Želi si tudi, da bi bil sprejet zakon o upravljanju in vodenju v zdravstvu. "Predvsem bolnišnice smo namreč velike organizacije, zahtevne za vodenje in upravljanje. Zagotovo imamo na tem področju veliko izzivov, ki bodo, če jih bomo ustrezno naslovili in izpeljali, lahko bistveno pripomogli k izboljšanju zdravstvenega sistema," je dejala.

