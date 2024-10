Huje poškodovan 13-letni voznik električnega skiroja; med delom padel s strehe

kronika

2.10.2024 | 12:15 | M. K.

Včeraj okoli 8. ure zjutraj se je zgodila prometna nesreča v Družinski vasi. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 52-letni voznik avtobusa vozil po lokalni cesti iz smeri Družinske vasi proti Šmarješkim Toplicam. V Družinski vasi je z neprednostne ceste pripeljal voznik električnega skiroja, trčil v zadnji del avtobusa in padel. Huje poškodovanega 13-letnega voznika električnega skiroja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, so sporočili s PU Novo mesto.

Med delom padel s strehe

O nesreči pri delu v Krškem so bili policisti obveščeni nekaj po 11. uri. Policisti PP Krško so ugotovili, da je 63-letni moški prekrival streho pomožnega objekta. Pri hoji po ostrešju se je ena izmed desk prelomila, moški pa je, kot smo že poročali, padel z višine okoli treh metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V Stranski vasi pri Semiču je nekdo iz odprtega gospodarskega objekta ukradel kolo z motorjem Tomos APN6, rdeče barve, z registrsko tablico NM EH-63.

Na parkirnem prostoru v Brežicah je neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil denarnico z dokumenti. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.100 evrov.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Okoli 12. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila BMW nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da dva državljana Armenije z urejenim statusom v Nemčiji prevažata dva državljana Armenije, ki sta nedovoljeno vstopila v Slovenijo. Tihotapcema so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Rigonce, Slovenska vas, Bizeljsko, Rakovec) včeraj prijeli 45 državljanov Sirije, 26 Bangladeša, 11 Indije, devet Egipta, sedem Kitajske, šest državljanov Šrilanke in Maroka, tri državljane Alžirije in Afganistana, dva državljana Iraka in Rusije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Žuniči, Hrib) so prijeli pet državljanov Sirije, štiri iz Afganistana in državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

