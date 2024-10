kronika

Padel z višine

2.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 11.09 je na Cesti 4. julija v Krškem občan padel z višine okoli dveh metrov in pol in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Krško so ga ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu GORENJE TRIBUČE;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod 2 Bušinja vas Mali vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE 1978;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2, izvod 4.SMOLENJA VAS – DESNO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gornje Pijavško, nizkonapetostno omrežje – desno proti Sevnici med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Dovško med 8:30 in 14:00 uro, na območju TPe Križe boršt, Zavratec kamnolom in Brezovo Bukovje med 8:00 in 14:30 uro, na območju TP Nuklearno naselje, nizkonapetostno omrežje – Kremen med 8:00 in 14:00 uro.

‹ nazaj