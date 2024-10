bela krajina

Obnovili dovoz na Šolsko ulico in šolsko igrišče

2.10.2024 | 13:00 | M. K.

Foto: Uroš Novina

Semič - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so včeraj namenu predali prvi dve naložbi - urejen dovoz na Šolsko ulico in preplaščeno šolsko igrišče.

Županja Polona Kambič je skupaj z otroci Vrtca Sonček investiciji tudi uradno predala namenu.

Kot so sporočili z občine, je prijeten kulturni program pripravil Vrtec Sonček v sklopu dogodka »Šolska ulica«.

Županja Polona Kambič je v svojem govoru omenila, da se občina vsako leto trudi otrokom v vrtcu in šoli omogočiti čim boljše pogoje bivanja, zaposlenim pa dobre pogoje dela.

Zaradi povečanja prometne varnosti v okolici šole in vrtca je bil v letošnjem letu urejen varen dovoz v Šolsko ulico, za kar je bila že pred leti dana pobuda tudi s strani otrok in šole. Promet je po novem urejen enosmerno. Vrednost ureditve dovoza je skupaj s projektno dokumentacijo in gradbenim nadzorom znašala 41.415 evrov.

Med šolskimi počitnicami je bilo na novo preplaščeno tudi športno igrišče pri osnovni šoli v površini 1.493 m2, na novo zarisane črte, obnovljena konstrukcija košev in zamenjane košarkaške table ter nameščeni štirje novi reflektorji. Ta naložba je veljala 43.441 evrov, skupaj je torej občina za nove pridobitve namenila nekaj manj kot 85 tisočakov.

