kronika

Pri prenovi novomeškega sodišča odkrili človeško okostje

27.9.2024 | 18:00 | STA, M. Ž.

Novo mesto - Izvajalci prenove sodne stavbe v Novem mestu so včeraj pri delih naleteli na človeško okostje. Dela so zato začasno prekinili, so za STA navedli na ministrstvu za pravosodje. Zadevo so prevzeli policija in arheologi.

Prenova sodne stavbe se je lansko jesen začela pri temeljih. (Foto: arhiv DL; I. V,)

Stavbo, v kateri delujejo novomeško okrožno in okrajno sodišče ter novomeški oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, že nekaj časa obnavljajo. Včeraj pa so delavci pri izkopu v atriju naleteli na človeško okostje.

»Na zahtevo arheologov so dela začasno ustavljena. Po prvih ocenah naj bi šlo za okostje iz 17. oziroma 18. stoletja,« so še pojasnili na ministrstvu.

