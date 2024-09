družabno

V nocojšnjem finalu tudi Maja in Žiga z Otočca

27.9.2024 | 13:40 | Foto: Petra Hlebš

Končana je še zadnja polfinalna oddaja resničnostnega šova Last minute sanjska poroka. Na Aktual TV šov vodita simpatična voditelja Tamara Goričanec in Rudi Sieger. V finalni teden in med tri najboljše sta se uvrstila tudi Maja in Žiga z Otočca, ki bosta v konkurenci dveh parov – Petre in Mihe ter Patricije in Mateja – poskušala zmagati. Finalna oddaja bo na sporedu v petek ob 20. uri na Aktual TV, zmagovalca pa 26. oktobra čaka sanjska poroka v prelepi poročni dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Maja in Žiga z Otočca sta se spoznala na sprehodu, povezala pa ju je prijateljeva sestra. Par je skupaj že šest let, v razmerju sta se jima rodila dva otroka, zaročila pa sta se na letošnje valentinovo. In zakaj se še nista odločila za poroko? Obnavljata hišo, zato je za poroko preprosto zmanjkalo denarja. Imata pa za poroko že izbrano poročno pesem, ki jo izvaja priljubljeni hrvaški pevec Marko Škugor. Če se kdaj spreta, pametni Žiga popusti prvi. Maja, ki je bolj romantična duša, pa z veseljem poskrbi za zajtrk ali večerjo v postelji. Morebitne zmage bi se nadvse razveselila, tako imenovana »poroka na ključ« bo pripravljena za okroglih 100 svatov, s čudovitim poročnim obredom in vsem, kar sodi zraven, za pogostitev pa bo poskrbela ekipa Hotela Dolenj'c.

‹ nazaj