V nesreči umrla voznica osebnega avtomobila

26.9.2024 | 08:30 | M. K.

Poročali smo že, da se je včeraj ob 13. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Velikim Slatnikom in Hrušico. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 83-letna voznica osebnega avtomobila peljala po klancu navzgor. V ovinku je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Hudo poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od koder so policiste nekaj po 16. uri obvestili, da je zaradi hudih poškodb umrla. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

