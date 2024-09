kronika

Zaletela se je v drevo

26.9.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 12.59 je med naseljema Veliki Slatnik in Hrušica, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se zaletela v drevo. Poškodovano voznico so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP USER;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE , TP LOKVE 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu LEVO TRIBUČE in na izvodu HRIB DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLAMNA VAS, izvod 2 Nasproti TP.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 2, izvod 4. SMOLENJA VAS – DESNO;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU 1973.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE, izvod 1. TRNJE VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 9. in 13. uro na območju TP Nova gora, nizkonapetostno omrežje – Apnenik zidanice; na področju nadzorništva Brežice med 8. in 10.30 uro na območju TP Brežice grad in med 11. in 13.30 uro na omočju TP Obrežje Kalin ter na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Gmajna, nizkonapetostno omrežje – Proti separaciji Kremen.

