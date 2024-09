šport

Krkaši poraženi tudi v uvodu DP

26.9.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v prvem krogu lige OTP banka v Novem mestu izgubili proti Termam Olimia Podčetrtek s 76:83 (18:24, 45:37, 64:64).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Krejić (Kranj), Palčič (Postojna), Misson (Škofja Loka).

* Krka: Mirtič 6, Bačvić 2 (2:2), Garcia Antonell 7 (5:5), Persons 9 (1:4), Jurković 2 (2:2), Špan 12 (3:3), Cerkvenik 6, Skeens 10 (2:2), Smrekar 10 (2:2), Klobučar 9, Čebašek 3.

* Terme Olimia Podčetrtek: Pajk 3 (1:2), Thompson 17 (4:4), Bizjak 4, Stoimenov 19 (0:1), Struger 18 (4:6), Đapa 7, Atanacković 15.

* Prosti meti: Krka 17:20, Terme Olimia Podčetrtek 9:13.

* Met za tri točke: Krka 7:29 (Špan 3, Cerkvenik 2, Klobučar, Čebašek), Terme Olimia Podčetrtek 8:21 (Thompson 3, Atanacković 3, Stoimenov, Đapa).

* Osebne napake: Krka 17, Terme Olimia Podčetrtek 20.

* Pet osebnih napak: Čebašek (40.).

Košarkarji Krke nadaljujejo slab začetek nove sezone. Izgubili so že tretjo zaporedno tekmo, najprej so v superpokalu doživeli katastrofo proti Cedeviti Olimpiji, na uvodni tekmi lige Aba so morali priznati premoč Megi, zagotovo pa jih najbolj boli poraz v prvem krogu državnega prvenstva, v njihovi dvorani so jih presenetili košarkarji iz Podčetrtka.

Ti so izkoristili slabo igro domačih, ki so vrstili napake, kljub temu pa imeli v končnici priložnost, da se vendarle izognejo novemu neuspehu. Po izidu 70:78 so jim gosti ponujali priložnosti, kar nekaj časa namreč niso dosegli koša, toda domačim se je po številnih napakah zgrešenih metih na obeh straneh uspelo približati le na 76:78. Dokončno je s svojo tretjo trojko dvajset sekund pred koncem njihovo usodo zapečatil Simo Atanacković.

Pred tem je tekma ponudila številne preobrate. Gosti so dobili prvo četrtino, v drugi je kazalo, da so se Dolenjci vendarle zbrali, na odmor so odšli z osmimi točkami razlike. V tretji pa so spet popustili, tako da je bil pred zadnjim delom izid izenačen na 64. točki.

Z 19 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Bolgar v štajerskih vrstah Aleksandar Stoimenov, točko manj je prispeval Igor Struger, dve točki manj pa Joshua Thompson. Krka ni imela razpoloženega igralca, 12 točk je dosegel Jan Špan, a zgrešil veliko metov, tudi v končnici.

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam Podčetrtku za zasluženo zmago. Iskreno ne vem oziroma ne razumem, zakaj je do tega prišlo. Fantje so si želeli zmage, energija je bila dobra, za borbo jim ne morem ničesar zameriti. Ne razumem, zakaj ne zadanemo odprtih metov, predvsem od igralcev, ki so igrali že na precej višjem nivoju. Tudi tega jim ne morem zameriti, ker smo do odprtih metov uspeli priti, a jih nismo zadeli in to je bilo ključno.«

Krka bo naslednjo tekmo odigrala v ponedeljek, 30. 9., ko bo v okviru ABA lige gostovala pri Borcu v Čačku, že v sredo, 2. 10., pa jih nato čaka še tekma Lige OTP banka s Triglavom v Kranju.

