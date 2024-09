šport

FOTO: Za uvod poraz novomeških košarkarjev

23.9.2024 | 09:30 | R. N.

Novo mesto - Košarkarji Krke so izgubili uvodno tekmo nove sezone lige ABA. Beograjska Mega je v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu slavila zmago z 80:70. Srbi so kar 50 točk dosegli iz rakete.

Tyler Persons je dosegel 21 točk. (Foto: R. N.)

Srečanje je na tribune pritegnilo kar precej gledalcev. Gostje so dosegli prve štiri točke, nato pa so Novomeščani odgovorili z delnim izidom 9:0, sedem točk je v tem delu prispeval Tayler Persons, ki je bi na koncu z 21 točkami tudi najboljši strelec domačih.

Krka je s poletno igro dobila prvo četrtino z 19:16, v nadaljevanju pa je pobudo prevzela Mega, ki je imela premoč v višini. Ob polčasu je vodila s 33:39. Dolenjci so se v tretji četrtini približali le na točko zaostanka (43:44), po nekaj slabše izvedenih napadih pa je Mega znova nekoliko ušla. Pred zadnjimi desetimi minutami je imela 8 točk naskoka.

Kapetan Krke Jan Špan in trener Dejan Jakara (Foto: R. N.)

Krki v zadnji četrtini ni uspel preobrat, zapustil jo je tudi met iz razdalje, tako da so Beograjčani zanesljivo prišli do zmage.

»Čestitke Megi za zasluženo zmago. Pred tekmo smo govorili predvsem o njihovem skoku in tranziciji. Tu smo bili solidni, imeli smo deset skokov več. Kar se tiče tranzicijske obrambe, smo podobno kot proti Olimpiji dobili koše po na suho izgubljenih žogah in pionirskih napakah. Na to se moramo sproti prilagajati. Na začetku priprav nismo imeli dovolj igralcev, saj nas je bilo osem, devet in nismo se mogli pripraviti na te stvari. Pokazali smo se v boljši luči kor proti Olimpiji. Držali smo se dogovorjenega. Na koncu je Mega zadela nekaj težkih metov. Če bi bila še kakšna mejna odločitev v našo korist in žoga več, bi mogoče bil izid drugačen, a se v določenih delih vseeno vidi napredek od tekme z Olimpijo. Lahko gledamo le pozitivno naprej,« je dejal trener Krke Dejan Jakara.

Liga ABA, 1. krog:

Krka - Mega 70:80 (19:16, 33:39, 49:57)

Krka: Mirtić 6, Garcia 5, Persons 21, Jurković 7 (3:4), Špan 13 (2:2), Cerkvenik 8 (4:4), Skeens 4, Smrekar 2, Čebašek 4 (2:2).

Mega: Kondić 12 (1:1), Jelavić 14 (2:4), Marković 9, Kayil 4 (2:2), Milijašević 2 (0:1), Jović 14 (0:1), Petrović 19 (3:3), Malovec 6.

Cibona - Zadar 69:87 (17:27, 40:42, 50:65)

Split - Igokea 74:79 (14:14, 32:35, 63:59)

Mornar - Budućnost 51:98 (20:24, 28:50, 38:75)

Dubaj - Crvena zvezda 86:84 (28:16, 50:41, 66:63)

FMP - Cedevita Olimpija 75:62 (21:20, 33:40, 59:48)

- sreda, 25. september:

19.00 Partizan - Borac

- četrtek, 26. september:

19.00 Studentski centar - Spartak

