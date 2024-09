šport

Cedevita Olimpija v superpokalu pometla z Novomeščani

18.9.2024 | 07:45 | STA; M. K.

Foto: KK Cedevita Olimpija in KK Krka

Laško - Košarkarji Krke so prvo uradno tekme v letošnji sezoni začeli z visokim porazom. V Laškem so v slovenskem Superpokalu izgubili s Cedevito Olimpijo s 73:103 (22:27, 11:28, 15:27, 25:21).

Sinočnje zasluženo slavje Ljubljančanov

* Dvorana Tri lilije, gledalcev 500, sodniki: Petek (Limbuš), Španić (Postojna), Rebeušek (Celje).

* Cedevita Olimpija: Jones 5 (2:2), Radović 10 (2:2), Nikolić 16 (2:2), Glas 11 (2:2), Lemar 16 (4:5), Blažič 3, Lazarevski 4 (2:2), Geben 10 (1:1), Prepelič 6 (1:2), Ogbeide 6, Daneu 16.

* Krka: Mirtić 4 (0:2), Bačvić 3 (1:2), Garcia 14 (8:8), Persons 4, Plut 2, Jurković 9, Špan 6, Skeens 12 (4:5), Klobučar 5 (1:1), Čebašek 14 (3:4).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 16:18, Krka 17:22.

* Met za dve točki: Cedevita Olimpija 24:33, Krka 22:37.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 13:26 (Nikolić 4, Lemar 2, Daneu 2, Jones, Glas, Blažič, Geben, Prepelič), Krka 4:13 (Špan 2, Čebašek, Jurković).

* Skoki: Cedevita Olimpija 28 (18 + 10), Krka 19 (13 + 6).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 24, Krka 21.

* Pet osebnih: Glas (27.).

S tekmo za superpokal se je v Sloveniji začela nova košarkarska sezona. Prvo lovoriko je osvojila Cedevita Olimpija, ki je bila v Laškem boljša od Krke s 103:73.

Za Ljubljančane je to trinajsti superpokalni naslov in peti v nizu, hkrati pa je to njihova enajsta zaporedna lovorika na domačih parketih. Zadnje tekmovanje v Sloveniji, ki ga niso osvojili, je bil pokal Spar leta 2021.

Krka ostaja pri petih naslovih v superpokalu, nazadnje je slavila 2016, zadnjo domačo lovoriko pa je osvojila pred več kot tremi leti, slovenski pokal.

Cedevita Olimpija je upravičila vlogo favorita, četudi je nastopila brez štirih tujih igralcev. Tekmo je v svojo korist odločila že v prvem polčasu, v katerem si je nabrala 22 točk prednosti (55:33). Najvišjo prednost je dosegla v zadnjih minutah tekme, ko se je razlika povzpela na 40 točk (96:56).

Pri Cedeviti Olimpiji je imelo šest igralcev dvomestno število točk. Žiga Daneu je bil s 16 točkami ob 100-odstotnem metu (trojke 2:2, 3 skoke, 3 podaje) MVP superpokala. Šestnajst sta jih dosegla tudi Aleksej Nikolić (trojke 4:6) in Brynton Lemar. Pri Krki sta največ točk dosegla Marc Garcia Antonell in Jakob Čebašek (oba 14).

Konec tedna se bo začela liga Aba (v nedeljo bo Cedevita Olimpija gostovala pri FMP, Krka pa bo gostila Mego), sredi naslednjega tedna bo štartal evropski pokal (Cedevita Olimpija bo v sredo gostovala v Romuniji), zadnji vikend septembra pa sledi še uvod v državno prvenstvo, ki bo v novi sezoni nosilo ime liga OTP banka.

Zvezdan Mitrović, trener Cedevite Olimpije: "Fantje so bili motivirani in pokazali so to, kar delamo na treningih. O rezultatu nismo razmišljali, ampak smo hoteli tekmo čim bolje izkoristiti za dve težki gostovanji, ki nas čakata v uvodnih krogih lige Aba in evropskega pokala. Zadovoljen sem tudi s tem, kako so posamezniki izkoristili priložnost in minute, ki so jih dobili."

Dejan Jakara, trener Krke: "Prelahko smo izgubljali žoge že pri prehodu v napad, kar je tekmec kaznoval z lahkimi koši in hitro prišel do visoke prednosti. Njihova agresivna obramba nam ni dovolila niti metov za tri točke, hkrati pa smo naredili ogromno taktičnih napak. Za mnoge igralce je bila tekma kar manjši šok, saj niso bili pripravljeni na tako agresivno obrambo. A tako bo vsako tekmo v ligi Aba. Potrebujemo vrhunsko predstavo, da se bomo lahko zoperstavili takim ekipam, kot je Cedevita Olimpija."

Žiga Daneu, najkoristnejši igralec superpokala: "Igrali smo, kot smo se dogovorili in kot moramo celo sezono. Bili smo prava ekipa, ki je stala en za drugim. Zadovoljen sem s priložnostmi, ki mi jih ponuja trener, in zaupanjem, ki ga ima vame.''

Jakob Čebašek, igralec Krke: ''Vedeli smo, da bo Olimpija šla na vse ali nič. Trenerski štab nas je pripravil tako na njihovo obrambo kot na napad. Proti zaključku prve četrtine smo začeli preveč z individualnimi akcijami, kar nam ni podobno. Na prijateljskih tekmah smo pokazali, da znamo igrati kot moštvo. Potem smo se prepustili pretepsti, za kar smo krivi igralci. Pripraviti se moramo na tekmo z Mego, kjer nas čaka zelo podobna tekma. Treba se bo stepsti, drugače bolje, da gremo trenirat odbojko.''

