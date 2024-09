kronika

Eksplozija v silosu - tuja krivda izključena, škoda velika

24.9.2024 | 11:50 | M. K.

Včeraj nekaj po 14. uri je, kot smo že poročali, v Brežicah prišlo do eksplozije elektromotorja pri silosih žita. V dogodku je bila ena oseba lažje poškodovana. Policisti so kraj zavarovali, komisija novomeškega sektorja kriminalistične policije pa danes opravlja ogled in ugotavlja vzroke za eksplozijo in požar, so sporočili s PU Novo mesto. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, nastala pa je velika premoženjska škoda. Kriminalisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Do eksplozije je prišlo na silosih v Poslovni coni Brezina. (Foto: arhiv; skala.si)

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Metlika so na območju Dolnje Lokvice okoli 13. ure ustavili voznico osebnega avtomobila Peugeot 407. 34-letnica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,33 miligrama alkohola. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred 22. uro so policisti PP Krško med kontrolo prometa v Dolenji vasi pri Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6. 27-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,33 miligrama alkohola. Audi A6 so mu zasegli in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V naselju za več kot dvakrat prekoračil dovoljeno hitrost

Nekaj pred 15. uro so brežiški policisti opravljali meritve hitrosti v Novi vasi pri Mokricah, kjer je največja dovoljena hitrost 50 km/h. 42-letnemu motoristu iz Hrvaške so izmerili hitrost 107 km/h. Kršitelju, ki je prekoračil dovoljeno hitrost za 57 km/h, so odvzeli vozniško dovoljenje in ga privedli v postopek pred pristojno sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa določajo, za se voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost na cesti v naselju za več kot 50 km/h, kaznuje z globo 1.200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk, pojasnjujejo na PUNM.

Mladoletniku zasegli avtomobil - trčil in bežal



Policisti PP Metlika so nekaj pred 19. uro na cesti Novo mesto - Metlika opazili voznika osebnega avtomobila Renault clio, ki je vozil nezanesljivo, na vozilu na pa sta bili nameščeni dve različni preizkusni tablici. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonsko ograjo in peš pobegnil. Uspeli so ugotoviti identiteto 16-letnega kršitelja, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Avtomobil so zasegli in o številnih kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi on bežal čez drn in strn



Med kontrolo prometa v Dragomlji vasi so metliški policisti okoli 19. ure ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Svetlobnih in zvočnih znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo po kolovoznih in gozdnih poteh proti Gradacu, kjer so ga ustavili in mu preprečili nadaljnjo vožnjo. 39-letnemu večkratnemu kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih določajo kazen v višini 2.000 evrov.

Po avtocesti več kot 50 km/h prehitro

Nekaj po 23. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila Range rover registrskih oznak Kosova, ki je na avtocesti na območju Ljubljane vozil s hitrostjo 188 km/h, na območju Čateža ob Savi pa 181 km/h. 34-letnemu državljanu Kosova so zaradi dveh ugotovljenih kršitev izrekli globo v višini 500 evrov in pet kazenskih točk.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Rigonce, Rakovec, Nova vas pri Mokricah, Orešje na Bizeljskem) včeraj prijeli 79 državljanov Sirije, devet Maroka, osem Afganistana, šest Egipta, štiri Turčije, tri Iraka, dva državljana Rusije, Kitajske in Burundija, državljana Palestine in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Hrast pri Vinici, Vrhovci, Gornji Suhor pri Vinici, Dolenjci, Žuniči) so prijeli 22 državljanov Maroka, 17 izTurčije in državljana Alžirije ter na območju PP Metlika (Drašiči) dva državljana Maroka in državljana Iraka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 94. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 266 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila štirim, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 14. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj