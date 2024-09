kronika

V poslovni coni Brezina se je zaradi eksplozije vnel požar

23.9.2024 | 19:45 | M. K.

Brežice - V poslovni coni Brezina v Brežicah je danes okoli 14. ure prišlo do eksplozije elektro agregata pri silosih blagovnih rezerv. Ob eksploziji je zagorel tudi transportni trak, zato se je vnel požar, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, je bila ena oseba lažje poškodovana.

Na kraju so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Brežice okolica in PGD Brežice, so še sporočili z uprave.

Policisti so kraj že zavarovali, komisija novomeškega sektorja kriminalistične policije pa bo jutri opravila še ogled. Po prvih ugotovitvah so tujo krivdo izključili, predvidevajo pa, da bo premoženjska škoda velika, so še sporočili s PU Novo mesto.

