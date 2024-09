posavje

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni v DSO Krško

24.9.2024 | 11:10 | M. K.

Foto: DSO Krško

Krško - 21. septembra smo obeležili svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Moto meseca Alzheimerjeve bolezni je Čas je, da preidemo od besed k dejanjem na področju demence! Letošnja kampanja se osredotoča na razumevanje in obravnavanje trenutnega dojemanja in odnosa do demence, da bi odpravili stigmo in napačne informacije v zvezi s to boleznijo ter na koncu oblikovali demenci prijaznejšo družbo.

Demenca je bolezen, ki ne izbira, za katero lahko zboli vsakdo izmed nas in zelo pomembno je, da se o tej bolezni govori, da se jo nauči prepoznati, da se nauči z njo živeti, so sporočili iz DSO Krško, kjer so ta dan, kot že vsa leta poprej, svojim stanovalcem pripravili kulturno- glasbeno prireditev. Ker pa so dan želeli narediti malo drugače, so namesto Sprehoda za spomin stanovalcem pripravili Ples za spomin. V goste so povabili harmonikaša Mateja Perca, ki je s svojimi melodijami stanovalce ponesel nazaj v mlajše čase. Zaposleni pa so se potrudili, da so zaplesali prav vsi stanovalci, so sporočili iz DSO in dodali: ''Demenca predstavlja enega najširših in najtežjih izzivov, ki povezuje med seboj veliko ljudi. Lahko pa je tudi priložnost za razvoj nas samih, za plemenitenje naše duše - in da, lahko je tudi prijetna. In prav zato nas zavedanje, da je življenje omejeno, spodbudi, da cenimo vsak trenutek, ki ga imamo.''

