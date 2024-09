dolenjska

Bodo za cono sekali gozd pri Štritu?

23.9.2024 | 17:00 | L. Markelj

Škocjan - Kje se bo lahko zidalo in predvsem kdaj, zanima številne občane občine Škocjan in tudi samo lokalno skupnost, saj s prvimi spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta (SD OPN1), ki jih pripravljajo, ne gre le za individualne gradnje, ampak tudi za razvojne interese občine, ki med drugim načrtuje širitev gospodarske cone v Dobruški vasi.

Škocjanskim svetnikom ni vseeno, kako se bo občina razvijala v prihodnjih letih. Druga na levi je Damjana Pirc. (Foto: L. M.)

Ker bo od tega dokumenta odvisen nadaljnji (prostorski) razvoj občine za nekaj desetletij, so se škocjanski svetniki znova posvetili tej temi na nedavni seji, na kateri so predstavnice pripravljavca dokumenta, Savaprojekta iz Krškega, predstavile stanje, načrte in težave.

Damjana Pirc iz Savaprojekta je razložila, da gre pri SD OPN1 za 255 pobud, in po njihovi oceni naj bi jih bilo 185 pozitivno rešenih. Predlaganih je 296 sprememb iz kmetijskega v stavbno zemljišče v skupni površini 47 hektarov, od česar širitev cone v Dobruški vasi (na drugo stran regionalne ceste) obsega 17,5 hektara. »Tu gre za najboljša kmetijska zemljišča in občina jih mora nadomestiti s primerljivi zemljišči po velikosti, terenu in boniteti, ki se je po novem zelo zvišala in tu znaša celo nad 65. A na celotnem območju občine smo do zdaj našli le 4,6 hektara ustreznih zemljišč,« pove Damjana Pirc. Kot ena od možnosti se kaže posek večje površine gozda v okolici Štrita, kar je po njenem mnenju tehnično in logistično zahtevno, pridobiti soglasja vseh lastnikov pa se zdi skoraj nemogoče.

Kje in kdaj se bo zidalo v občini Škocjan? – Ogromno nepozidanih stavbnih zemljišč težava za pridobivanje novih širitev – Za širitev gospodarske cone v Dobruški vasi na 17 ha v občini le 4,6 ha primernih zemljišč – Pogovori z lastniki

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj